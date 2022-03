Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Aabot sa higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa 4 na tao nitong Sabado sa Muntinlupa City.

May edad 19 hanggang 51 ang mga naarestong suspek, kung saan ang pinakabata ay kabilang umano sa "high-value individual" list ng Muntinlupa police.

Lumabas din umano sa imbestigasyon na ang mga naaresto ay mga kilalang supplier ng droga sa iba't ibang barangay sa lungsod.

Narekober mula sa mga suspek ang 75 gramo ng shabu na may halagang P510,000, sabi ng mga awtoridad.

Sa Taguig, naaresto naman noong Biyernes ang isang tricycle driver sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya.

Kinilala ang suspek bilang si alyas "Jon-jon," 35, na nakuhanan ng P204,000 halaga ng shabu.

Kilala umanong tulak ng droga sa may Barangay Santa Ana ang suspek, at karaniwang parokyano niya ang mga tambay at kapuwa tricycle driver.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News