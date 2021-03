Mga unang kaso ng COVID-19 variant na nadiskubre sa PH, naitala ng DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naitala ang 98 unang kaso ng P.3 variant o bagong variant ng coronavirus disease (COVID-19) na unang nadiskubre sa Pilipinas.

Naunang nakakuha ang Philippine Genome Center ng sample ng dalawang mutation ng virus sa Central Visayas.

Sa beripikasyon sa isang global reporting system sa mga mutation, nakumpirma ang isang bagong variant, na sa Pilipinas unang natuklasan.

"Ang critical feature talaga ng pagde-develop ng variant ay ‘yung patuloy na pagkalat ng virus sa community. Isipin na lang siguro natin...isang pamilya, kunwari marami siyang anak at marami ding apo na nanggaling doon sa mga anak na ‘yun, eh talagang mas mabilis silang magpakalat ng kanilang lahi," paliwanag ni Dr. Anna Ong-Lim ng DOH Technical Advisory Group.

"Habang nagpapakarami sila (virus) dahil kumalat at kumalat sa iba't ibang tao, eh nagkakaroon ng opportunity na magkaroon siya ng variation, ng pagbabago na eventually siya ring naipapasa doon sa...mga kalahi [ng pasyente]," dagdag niya.

Iniulat din ng bansang Japan ang pagpasok doon ng isang biyahero mula sa Pilipinas na may dalang bagong variant.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19, nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa bagong variant.

"Simula pa po ng taon na ito, bago magtapos ang 2020, nagmo-monitor na ang ating health authorities, ang DOH at Philippine Genome Center. Patuloy nating sinusundan itong pagtaas na ito at pagdetermina ng mga variant na nakapasok," ani NTF Spokesperson Restituto Padilla.

Humingi na rin ng karagdagang gamit ang PGC para sa mas masusing pag-aaral ng mga sample mula sa mga nagpopositibo sa sakit.

Pero ayon sa infectious disease expert na si Rontgene Solante, hindi pa rin maaaring iugnay ang bagong variant sa biglang pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

"The most important question is, is this variant behaving as that with the South African, the UK variant or even the Brazilian because these 3 variants are really notorious in their character that it can increase transmissibility,” ani Solante.

Samantala, wala pang sapat na datos kung mas nakakahawa o mas nakakapagdulot ng malalang sakit ang P.3 variant.

MGA KASO NG IBA PANG VARIANT, NAITALA

Nadiskubre rin ang unang kaso sa Pilipinas ng COVID-19 variant na kabilang sa lineage ng P.1 variant na unang nadiskubre sa Brazil. Na-detect ito sa isang balikbayan sa Central Visayas na nagmula sa Brazil.

"'Yung tinutukoy nating Brazilian variant na medyo napabalitang merong mas mataas na tiyansa na makapaghawa, higher transmissibility, is not the same as ‘yung tinatawag na Brazilian lineage, which is the one that we identified. So, they’re not exactly the same. Magkatunog po ‘yung pangalan pero hindi po sila magkatulad. What we have is isolatedin the Brazilian lineage, but not the Brazilian variant,” ani Ong-Lim.

May 59 namang dagdag-kaso ng B.1.1.7 o variant na mula sa United Kingdom, kaya umabot na sa 177 ang bilang nito sa bansa.

May karagdagang 32 kaso naman ng B.1.351 mula sa South Africa kaya 90 na ang kabuuang bilang nito sa Pilipinas.

Sinabi rin ni Ong-Lim na hindi malayong magkatotoo ang forecast ng OCTA Research group na hanggang 6,000 na bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa katapusan ng Marso.

"Unfortunately, mukhang ‘yung kanilang modeling ay nagkakatotoo kasi nga nakikita natin eh. Actually, mula pa noong February, pataas na nang pataas ‘yung mga kaso," ani Ong-Lim.

Umaasa rin siya na magkaroon ng ibang tugon para makontrol ang COVID-19 bukod sa mga lockdown.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

