Mga face mask, kabilang sa sako-sakong basura na nahakot sa Anilao Beach

MAYNILA - Kabilang ang mga face mask sa sako-sakong basura na nahakot ng mga awtoridad sa isinagawang clean-up dive sa Anilao Beach sa Batangas nitong Biyernes.

Ayon sa mga awtoridad, nasa 30 sako ng iba't ibang uri ng basura ang nakolekta sa Caban Cove sa Anilao Beach, na tanyag sa mga naggagandahan nitong mga diving spot.

Ani Mabini tourism officer Ian Buena, kailangang magtulong-tulong para isaayos ang waste management sa lugar, dahil dumagdag na rin ang face mask sa mga basurang karaniwang nakukuha sa tubig.

"Ngayong pandemya...palagay ko natural lang tayo na makakita (ng face mask) at kailangan nating magtulongtulong para isaayos ang waste management," ani Mabini tourism officer Ian Buena.

Paliwanag ng tourism office ng Mabini, kung saan napapasakop ang Anilao Beach, naiipon ang mga basura dahil maituturing itong “natural catch basin." Dumarami rin umano rito ang basura kapag may dumaraang bagyo.

Nababahala rin ang ilang diver na lumahok sa clean-up drive sa pangamba nito sa kabuhayan at kapaligiran.

"Kung laging may makukuhang basura diyan sa ilalim ng tubig ano na ang mangyayari sa kabuhayan ng mga tao, hindi na magandang i-dive plus nakakasira ng ecosystem," ayon sa diver ng Buceo Anilao na si Dood Santos.

Iginiit naman ng tourism office na hindi sinasadya ang pagtatapon ng basura sa lugar, at sinisikap na panatilihin ang kalinisan ng iba't ibang diving spot sa Anilao.

"Hindi naman ito ang general picture ng Anilao dahil mahigit 30 ang diving sites sa Anilao," ani Santos.

Inatasan na ng Department of Environment and Natural Resources-Environment Management Bureau ang mga bayan ng Mabini at Tingloy na magtulungan para mapangalagaan ang dagat ng Anilao.

