Makasaysayang Palawan plebiscite 'mapayapang' nairaos sa kabila ng ilang aberya

Pagsasara ng polling precincts sa makasaysayang plebisito na layong pagbotohan ang paghahati ng Palawan sa tatlong probinsiya. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.

MAYNILA - Maayos na nairaos ang makasaysayang plebisito para hatiin ang Palawan sa tatlong probinsiya, sa kabila ng masamang panahon at ilang aberya.

Sa plebisito, pagbobotohan ng mga botante kung hahatiin ang Palawan sa Palawan Del Norte, Palawan Oriental, at Palawan Del Sur.

Hindi naman kasama ang siyudad ng Puerto Princesa dahil maituturing itong "highly urbanized."

LOOK: Polling precincts in Palawan closed at 3:00 p.m., counting of votes started immediately. pic.twitter.com/O5U8vGSfWM — Adrian Ayalin (@adrianayalin) March 13, 2021

Sa pag-arangkada ng plebisito ay nakaranas ng ilang aberya, gaya ng pagkaantala ng pagdating ng mga ballot box sa Andres Soriano, kung saan mag-a-alas-7 ng umaga nang dumating ang ballot boxes.

Nagtapos naman ang botohan at agad na nagbilangan bandang alas-3 ng hapon.

Hati naman ang ilang botante sa magiging kalabasan ng plebisito.

“Nakikita po yung posibilidad sa progress and development lalo na sa malalayong barangay, munispyo. Sa panahong ito ay hirap na hirap na makakuha ng basic services ng kapitolyo,” pahayag ng botanteng si Mario Fajardo Jr.

May agam-agam naman ang botanteng si Chiara Sta. Cruz.

“Anong mangyayari sa amin if ever ma-divide kami into three? Siguro nakakatakot maisip, paano ang likas na yaman ng Palawan?” ani Sta. Cruz.

Masama ang panahon sa ilang lugar sa Palawan kaya maari rin itong magpatagal sa transmission of certificates of canvass mula sa malalayong isla, papunta sa Board of Provincial Canvassers sa Puerto Princesa City.

Ayon kay Comelec Commissioner Antonio Kho Jr., maayos naman ang nangyaring proseso nang bumisita siya sa Roxas bandang tanghali.

"So far wala [namang gulo], so far peaceful ang ating plebisito,” ani Kho.

Para sa election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections (NAMFREL), maayos na nairaos ang plebisito dahil nasa oras ang pagdating ng mga election paraphernalia, at wala umanong malaking delay sa pag-uumpisa ng plebisito.

“NAMFREL observers reported that in general, election paraphernalia to be used in the plebiscite were received on schedule, polling precincts opened on time and there was no significant delay in the start of voting,” ayon sa NAMFREL sa isang pahayag.

Pero nababahala ang NAMFREL sa ulat na vote-buying sa Brooke’s Point nang makakita ang isang observer umano ng namimigay ng tig-P200 kapalit ng kanilang boto.

“NAMFREL expressed concern over reports of vote buying prior to Plebiscite Day in Brooke’s Point town, a NAMFREL observer personally witnessed the distribution of envelopes with P200 inside in exchange for people to vote a certain way in the plebiscite,” anila.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News