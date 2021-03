Higit 3,000 naaresto sa QC dahil sa paglabag sa health protocols

MAYNILA - Higit 3,000 na ang nahuli ng mga awtoridad sa Quezon City nitong Marso dahil sa paglabag sa minimum health protocols na iniimplementa dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon sa Quezon City LGU, nasa 1,743 ang kanilang hinuli sa isang “one-time, big-time” joint operation ng mga awtoridad sa 142 na barangay ng lungsod.

Dinala ang mga lumabag sa health protocols sa Quezon Memorial Circle para pagmultahin at mabigyan ng lecture sa minimum health protocols.

Ayon sa LGU, dapat makapagpiyansa sila sa loob ng 5 araw o makakasuhan sila na makikita sa kanilang police clearance.

Sumailalim sa swab testing ang mga nakitaan ng sintomas ng COVID-19, katulad ng lagnat, ubo, sipon, at hirap sa paghinga. Nagbigay din umano ang LGU ng face mask, face shield at pagkain sa mga violator.

Dahil sa pagbilis ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, pagiigtingin ng mga awtoridad ang pagiimplementa ng minimum health protocols.

“By next week uulitin natin, dapat wala na tayong mahuli o kaunti na lang para maipakita natin na sumusunod ang mga taga-Quezon City,” ani Elmo San Diego, hepe ng Department of Public Order and Safety.

Nagpaalala si Quezon City Mayor Joy Belmonte na sundin ang minimum health protocols para maiwasan ang COVID-19.

“Let’s not put ourselves and our loved ones at risk. Sumunod po tayo sa ipinapatupad na health protocols lalung-lalo na dahil tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Protektahan po natin ang ating sarili at mga tao sa paligid natin,” aniya.

