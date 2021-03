ALAMIN: Paano mag-ventilate sa mga opisina, pampublikong sasakyan kontra COVID-19

Sumasakay ang ilang pasahero sa MRT-3, Setyembre 14, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas marami nang negosyo ang balik-operasyon ngayong sinusubukan na buksan ang ekonomiya na naapektuhan ng coronavirus disease (COVID-19) crisis.

Kaakibat nito ang tamang ventilation sa mga pupuntahang opisina o establisimyento, na importante para maiwasan ang COVID-19. Sa mga kulob na lugar kasi mas madaling kumalat ang virus.

Dahil dito, nagbaba ng utos ang Department of Labor and Employment na naglalatag ng mga panuntunan sa pag-ventilate ng mga opisina, establisimyento, o pampublikong sasakyan.

Sa ilalim ng Department Order 224-21, may mga panuntunan sa tamang paraan sa pagsiguro sa tamang bentilasyon ng mga sasakyan at establisimyento habang may pandemya.

Kung walang air-conditioning ang lugar, dapat gamitin ang natural ventilation sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pinto, bintana at iba pang opening sa bahay. Kung kulang, dapat gumamit ng mechanical ventilation.

Dapat ding buksan ang mga exhaust fan, kung maaari.

Kung may airconditioning, inirerekomendang buksan ito 30 minuto bago at matapos gamitin ang lugar.

Dapat pataas din ang hangin ng air conditioning, at hindi dapat direktang tumatama ang hangin sa tao.

Sa isang public press briefing nitong Sabado, sinabi ni DOLE Undersecretary Maria Teresita Cucueco na may tama ring temperatura sa loob ng opisina.

“Depende ho sa ano ba ang pinaguusapan sa activity inside the workspace may range so ang usual office spaces maybe 21-27 degrees centigrade. For those who have products na it would need cooler type kailangan mas mababa doon. Ang thermal comfort at indoor air quality kasama... Dapat kumonsulta, alam na ng engineer na nagdesign at na-contact na,” ani Cucueco.

Dapat ding sinasara ang toilet bowl bago ito i-flush, at nakabukas ang mga exhaust fan ng mga palikuran. Hindi rin dapat ginagamit ang mga hand blower o jet dryer para hindi kumalat ang hangin.

Para naman sa mga pampublikong sasakyan, dapat buksan nang 15 segundo ang pinto para sa mga rail at road transport.

Kung maaari, buksan din ang mga bintana nang tatlong pulgada habang bumibiyahe.

Sakop nito ang lahat ng indoor work facilities gaya ng commercial work establishments, maliban sa mga health care facility na may ibang mga patakaran sa COVID-19 containment.

Bagama’t may mga ventilation protocols na dapat sundin, paalala ni Cucueco na dapat sundin pa rin ang mga health protocol gaya ng pagsusuot ng face masks at face shield.

"Hindi porke maganda ang ventilation ay tabi-tabi na except the public transport na may plastic barrier. Otherwise dapat may physical distancing at frequent disinfection," ani Cucueco.