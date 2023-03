Abalos nanawagang sumuko na ang mga sangkot sa pagpatay kay Gov. Degamo

Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos speaks during a meeting with media practitioners held at Camp Crame in Quezon City on October 22, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA -- Humarap sa media si Interior Secretary Benhur Abalo para sagutin ang mga tanong tungkol sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo mahigit isang linggo ng nakakalipas.

Ito ay matapos tumakbo ng limang kilometro para sa Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o ang BIDA program ng Department of the Interior and Local Government nitong Linggo.

Kinundena niya ang karumaldumal na pagpaslang kay Degamo.

"Ibang klase 'to, daig pang pumatay ka ng hayop dito wala kapakundangan pasok ka bigla mong pagbababarilin kung sino I mean kaya nabigla ang buong bansa," ani Abalos.

Sunod sunod naman ang mga hakbang ang ginagawa ng gobyerno para maresolba ang pagpatay kay Degamo. Una nang bumuo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Task Force na sanib pwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng mga intelligence bureau para mabigyang hustisya ang pagpatay kay Governor Degamo at iba pang mga mga biktima kung saan pinakaimportante aniya matukoy ang mastermind nito.

Pangalawa ay ang pagtugis sa mga private armies.

"We're going out against criminal gangs. Mag-iisip kayo -- napakabilis ng aksyon dito, why? Remember after the killings before sinabi natin maximum police visibility. Ano ibig sabihin? Lahat ng police ay nasa kalye 'no, lahat nasa kalye when you call off a drag net andiyan na kagad. Pag sinabing drag net dahil nakalabas na eh and then andiyan pa yung AFP," ani Abalos.

"So basta i-combine forces mo yang AFP, they know the terrain lalo na iba eh iba ang Metro Manila, iba ang probinsiya. So basta magsanib pwersa yan, talagang mahuhuli ka. Wala kang malulusutan, and this is the kind of coordination that we're going to do to hunt not only this. Likewise kung meron mang ibang criminal gangs na ito nagusap-usap kami rito no, actually there is this task force its called disbandment against private army group. Ang head nito ulit is the DILG, kasama Department of Defense, PNP, kasama ang DSWD. Kasama nila lahat ng SAF, AFP. Lahat kasama dito so we will not probably just confine it to Mindanao but for the whole country," dagdag ni Abalos.

Pangatlo naman ang maigting na paghuli sa mga may loose at illegal firearms sa simpleng kadahilanan.

"Napakasimple, tanggalin mo mga baril ng mga killer na yan diba? Di naman matapang yan eh, mga duwag yan eh. Babarilin ka nakatalikod ka. Eh anong klaseng mga tao yan? Tanggalin mo baril niyan, so yun ang gagawin natin. We will have a tough campaign against illegal and I will against illegal firearms, loose firearms," dagdag pa ni Abalos.

Nanawagan rin si Abalos sa mga sangkot sa pagpatay kay Degamo.

"Kung sino man 'yan kilala mo sarili mo na ikaw pumatay. Kilala mo yan. Kung ako sa'yo sumuko ka na, umamin ka na at mga kasama mo," wika ni Abalos.

"'Yung iba pang may kinalaman dito, magisip-isip kayo. Magisip-isip lang kayo, there's a reward for you. 'Yung mga kasama niyo nagsalita na at yung nag-order sa inyo malamang yan kayo ipapapapatay niyan. It's better for you, mag-isip kayo, sumurrender na kayo sa amin. Pumunta kayo sa akin para matapos na ito at ang hustisya makamit na," aniya.

Siniguro naman ni Abalos ang seguridad ni Congressman Arnolfo Teves Jr. kapag umuwi siya mula Amerika para harapin ang kasong murder na isinampa laban sa kanya noong Martes sa Department of Justice.