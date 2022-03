Tatlong grupo ng Pinoy evacuees mula Ukraine nakarating na sa Pilipinas

MANILA - Tatlong grupo ng Filipino evacuees mula Ukraine ang ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Kasama ang kanilang dependents, lumapag sila sa NAIA nitong March 6, 2022.

Ang evacuees ay galing sa Kyiv, ang capital city ng Ukraine. Ang unang grupo ay apat na Filipino adults, tatlong batang Filipino-Ukrainian kasama ng kanilang tatlong inang Ukrainian, ang dumating lulan ng isang Qatar Airlines flight.

Ang unang grupo ng Pinoy evacuees mula Ukraine kasama ng kanilang mga asawang Ukrainian at mga anak na Filipino-Ukrainian sa NAIA noong March 6, 2022. (Kuha ni DFA-OUMWA/ A. Duqueza)

Ang pangalawang grupo ay dalawang Filipino adults, isang batang Filipino-Ukrainian at kanyang inang Ukrainian ang dumating kinagabihan.

Ang pangalawang grupo ng Pinoy evacuees ay kinabibilangan ng dalawang (2) Filipino adults, isang batang Filipino-Ukrainian at kanyang inang Ukrainian na tinulungang makalikas ng Philippine Embassy sa Warsaw at Philippine Honorary Consulate General sa Kyiv. (Kuha ni DFA-OUMWA / A Celerian)

Ang ikatlong grupo ay tatlong Filipino nationals mula Kyiv na kusang bumiyahe pauwi ng Pilipinas. Tinulungang makapaglakbay nang ligtas ng Philippine Honorary Consulate General sa Kyiv ang evacuees mula Kyiv, patungo sa Ukrainian City ng Lviv.

Pagtawid ng Polish border tinulungan naman sila ng Philippine Embassy sa Warsaw. Binigyan sila ng transportasyon, pagkain at matutuluyan sa Warsaw. Agad namang inasikaso ang kanilang travel documents at visas, kasama ang COVID-19 RT-PCR tests, at kanilang flights papuntang Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayang naiipit sa Ukraine-Russia crisis, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website