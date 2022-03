Social media apps, ilang western sites blocked na sa Russia

MOSCOW - Sunod-sunod ang parusang ipinataw ng iba’t ibang bansa sa pagpapatuloy ng tinatawag ng Russisa na “special military operations” sa Ukraine.

Apektado ang sistemang pinansyal at ekonomiya ng Russia. Blocked na rin ang ilang social media applications gaya ng Facebook. Ikinalungkot tuloy ng online seller na si Aya Villaruel ang nararanasang internet censorship ng foreign websites sa Russia, lalo’t gamit niya ito sa kanyang online selling.

“Bumaba ‘yong sales ko sa ngayon at hindi ako maka-promote kung ano,” sabi ni Aya Villaruel, OFW at online seller sa Moscow.

Bawal na rin ang paggamit ng social media apps, matapos i-block ng Federal Communications Agency ng Russia ang access sa Facebook at Twitter. Kaya hirap ang mga OFW sa Russia sa kanilang komunikasyon, gaya ni Joseph Agoncillo na gumagastos na ngayon sa pagtawag sa mga kaanak sa Pilipinas.

“Malaking bagay ‘pag mawala ang Facebook sa Russia, kasi ‘yun ang pinaka-access namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas at saka messenger yun lang ang ginagamit namin (para) matawagan sila. Unlike (kung) gagamit kami ng mga paid apps tulad ng Skype ang 499 na amount ilang minutes lang namin magagamit. Malaking bawas ‘yun sa income namin,” saad ni Josephine Agoncillo, OFW sa Moscow.

Habang si Raquel delos Reyes ay nawalan ng mapaglilibangan at mapagkukunan ng balita.

“Sobrang laking epekto at sobrang hirap, kasi yun lang way namin para makapag-communicate sa mga family namin, specially yun din yung rason namin kung paano kami nakaka-survive dito at way para maging happy dito,” sabi ni Raquel Delos Reyes, OFW sa Moscow.

Ang internet blackout ay bunsod ng patuloy na gulo sa pagitan ng Russia sa Ukraine. Bawal na ang social media platforms at suspendido rin ang serbisyo ng ilang western sites at software companies sa Russia.

Dahil sa digital isolation ng Russia, kontrolado na rin ng Russian government ang media at news broadcast.

Itinuturing na krimen ang anumang report na sumasalungat sa military operations ng Russia sa Ukraine at maaaring maparusahan ng hanggang labinlimang taong pagkakakulong.

Matinding dagok para sa mga Pinoy ang paghihigpit sa paggamit ng social media at internet na hindi lang libangan kundi tulay upang maibsan ang pagkawalay sa pamilya. Malaking sakripisyo ang kailangan nilang gawin kapalit ng seguridad at pagkakataon na patuloy na makapagtrabaho at manirahan sa Russia.

