PH Embassy, Royal Thai Embassy nagtulungan sa pag-evacuate ng refugees mula Ukraine

WARSAW - Ligtas na na-evacuate ng Philippine Embassy sa Warsaw ang 19 Pilipino mula Ukraine patungo sa Poland gamit ang embassy van. Para sa border crossing, isinabay sila sa chartered bus ng Royal Thai Embassy na nagtawid sa Thai nationals sa Ukrainian-Polish border.

Sinamahan ni Consul General Mardomel Celo Melicor at Assistance-To-Nationals (ATN) Officer Ariel Esparto ang 19 Filipino evacuees sa border crossing.

Si Deputy Chief of Mission Mardomel Celo Melicor (unang hilera, ikalawa mula kaliwa) at Minister Counsellor Jeerasak Pomsuwan (unang hilera, ikaapat mula kaliwa), nagkapit-kamay bilang simbolo ng pagkakaisa ng ASEAN. Nasa likod nila ang Thai at Filipino evacuees bago bumiyahe patungong Warsaw, Poland mula Lviv, Ukraine. (Warsaw PE photo)

Sinalubong naman ni Philippine Ambassador to Poland Leah Basinang-Ruiz at Thai Ambassador Chettaphan Maksamphan ang kanilang nationals na nakatakas sa Ukraine at ligtas na nakarating sa Warsaw. Pinasalamatan ni Ambassador Ruiz ang kanyang Thai counterpart para sa kanilang tulong sa Pinoy evacuees.

Ito raw ay magandang ehemplo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ASEAN. Ang Philippine Embassy sa Warsaw ang nag-asikaso sa repatriation ng nasabing 19 Filipino evacuees pauwi ng Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayang naiipit sa Ukraine-Russia crisis, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.