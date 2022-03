OFW dinukot, pinatay sa Papua New Guinea

Larawan ni Romulo Antonio Jr. Kuha ni Arlyn Comilang

Isang 37-anyos na OFW mula Laoag City ang dinukot bago pinatay sa Papua New Guinea, ayon sa pamilya niya nitong Biyernes.

Ayon kay Arlyn Comilang, kapatid ng biktima na si Romulo Antonio, hapon ng March 5 ay nagpaalam ang OFW sa bayaw niya na may pupuntahan at kikitain ito.

Nag-alala na raw ang bayaw nito dahil gabi na ay hindi pa umuuwi ang biktima hanggang nagpatulong na sila sa mga awtoridad doon.

Natagpuan ang kaniyang bangkay sa isang damuhan. Agad umano nahuli ang ang mga suspek na residente doon.

Isa sa mga suspek na kinikita ng biktima ang siya ring nagsumbong sa mga awtoridad ang ginawang krimen.

Lumalabas na unang kinidnap ang biktima bago ito pinatay. May nakitang sugat sa ulo na hinihinalang pinalo ito at nawawala rin ang cellphone at ATM cards ni Antonio.

Dalawang taon na umano nagtatrabaho sa Papua New Guinea ang biktima.

Inaasahang darating sa Pilipinas ang bangkay ni Antonio ngayong darating na Linggo.—Ulat ni Grace Alba

