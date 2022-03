MAYNILA - Ipinarada ni Jessie Cabanas, isang mangingisda sa Cavite, ang kaniyang bangka na dating araw-araw niyang gamit sa paghahanapbuhay.

Inikot niya noon ang Manila Bay mula Cavite, Metro Manila, hanggang Bataan.

Pero ngayon, suko na siya sa taas ng presyo ng gasolina.

“Hindi na po kami makapunta sa malayo kasi nag-iisip kami sa gasolina ang laki ng gastos, mahina ang kita. Hindi na po namin mababawi yung gasolina. Kung punta naman sa malayo, gagastos kami ng P3,000, P4,000," ani Cabanas.

Sa pangingisda ipinang-aral ni Cabanas ang kaniyang pitong anak, kabilang ang panganay niya na inhinyero na ngayon.

Anim pa ang pinag-aaral niya kaya kailanga pa niyang humanap pa ng ibang mapagkakakitaan.

Para may mahugot din sa pang-araw-araw na gastos, isang buwan siyang mamamasukan bilang construction worker.

"“Ibabara ko na lang bangka ko dahil no choice po talaga. Wala naman pong dumarating sa amin kagaya yung sabi nun na tutulong sa amin na mangingisda," ani Cabanas.

Nakikipagsapalaran pa rin si Allan Hicap kahit masakit na sa bulsa ang gastos sa pagpapalaot.

Pangingisda lang din ang alam niyang hanapbuhay kaya magtitiis muna siya.

"'Yung iba hindi nakakalaot ‘pag walang panggastos, walang pambili ng gasolina. Kasi hindi lang naman gasolina ang gastos. May baon din kaming pagkain," ani Hicap.

Tuwing lumalaot ang higit 100 bangka sa Barangay Wawa Uno sa Cavite, nasa 4 toneladang isda ang inuuwi ng mga mangingisda.

Pero ngayong hirap sila bumiyahe dahil sa taas-presyo ng gasolina, pinapangambahang maaapektuhan ang supay ng isda hindi lang sa Cavite kung 'di maging sa mga karatig-lugar gaya ng Metro Manila.

Babala ng fisher's group na PAMALAKAYA na bababa ang suplay hanggang Abril lalo't halos 80 porsiyento ng kanilang production cost ay napupunta sa gasolina.

“The fuel cost covers almost 80% of our entire production expenses… The low productivity among the small fisherfolks will not only be recorded on the total fisheries output, but it will moreover affect the local fish supply and market prices," ani PAMALAKAYA Spokesperson Ronnel Arambulo.

Kung bababa ang suplay, tataas din ang presyo ng isda sa mga pamilihan.

Hamon ng PAMALAKAYA sa Malacanang na sertipikahang urgent ang Fishing Production Subsidy Bill na layong magbigay ng P5,000 ayuda sa maliliit na mangingisda.

Ayon naman kay Agriculture Secretary WIlliam Dar, kasado na ang P1 bilyong pondo para sa fuel subsidy ng mga mangingisda.

Inaasahang ipapamahagi na ngayong Marso ang unang bugso, at sa Abril naman ang susunod. Ngunit ang 79,000 mangingisdang naka-rehistro lang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources boat registry system ang maaabutan ng tulong.

Hindi kasama ang small-scale fishermen gaya ni Hicap kaya panawagan niya: “Magpapasalamat kami kung meron makarating sa amin na konting tulong para sa lahat ng mangingisda kasi ang hirap talaga ng buhay namin dito lalo na yung mga may pamilya. Kabaon-baon sa utang.”