MANILA—Binakunahan kontra COVID-19 ang nasa 500 persons deprived of liberty (PDL) sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City.

Sa proyektong tinawag na "Oplan Inside Jab" tinurukan ng AstraZeneca vaccines ang mga bilanggo.

Bahagi ang programa ng ika-4 na bugso ng National COVID-19 Vaccination Days ng gobyerno.

Aabot na sa 96.6 porsiyento ng mga bilanggo sa buong bansa ang naturukan ng 1 dose ng COVID-19 vaccines.

Pero sa bilang, nasa 27,633 pa lang ang fully vaccinated.

Ayon kay Sec. Carlito Galvez Jr., chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, target nilang maabot ang 100% vaccination rate sa hanay ng mga PDL.

May mga nag-aalinlangan pa rin daw magpabakuna, sabi ni Undersecretary Gabriel Chaclag, at ginagalang naman daw nila ito habang patuloy ang kanilang paghikayat sa PDL. Iilan lang naman daw ang may mga pag-aalinlangan.

Ayon kay Dr. Gloria Balboa, regional director ng MMHCD may ilang PDL na may booster na rin.

Balak din ng NTF na pabakunahan ang mga kaanak ng mga PDL na hindi nakakapagpabakuna sa kanilang LGU.

Sabi ni Dr. Henry Fabro, chief ng New Bilibid Hospital na ipagbibigay-alam nila sa PDL ang programa para mabigyang-kaalaman ang kanilang mga kaanak.

At kapag naabot na ang 100% vaccination rate sa Bilibid, maaari nang ibalik ang visiting rights ng mga PDL. Sabi ni Chaclag, nagsisimula na silang pag-aralan ang magiging panuntunan ng pagdalaw.

Tinitingnan ng BuCor na by schedule ang pagdalaw para matiyak na masusunod pa rin ang health protocols.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News