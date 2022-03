Libreng tableta ipinamimigay sa Belgium sa gitna ng nuclear threat

BRUSSELS -Mula nang itaas ni Russian President Vladimir Putin sa high alert ang nuclear weapons ng Russia, marami ang nangamba sa nuclear threat. Lalo na ngayon sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Dahil rin sa pag-atake sa Zaporizhzhia nuclear power plant sa Southern Ukraine, mas tumindi ang pangamba ng "nuclear terror” sa Europa.

Ayon sa mga eksperto, sakaling magkaroon ng nuclear explosion, may radioactive iodine na papasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng airways kapag nalanghap ang hangin o kontaminadong pagkain. Ang thyroid gland ay nag-iimbak ng iodine hanggang sa tuluyan na itong makalikha ng “radiation” sa loob ng katawan.

Kaya sa Belgium, agad dumagsa ang marami sa mga botika para sa libreng iodine tablets. Ayon pa sa mga eksperto, sa pamamagitan ng pag-inom ng iodine tablet, matitiyak na saturated na ng tamang iodine ang thyroid gland at mapipigilan ang absorption ng radioactive iodine na posibleng maging sanhi ng thyroid cancer.

Kaya pumunta agad si Aaron Ponce, sa botika nang mabalitaan mula sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa iodine tablets.

"Actually hindi naman ako natatakot na magkakaroon ng nuclear attack but at the same time, it's good to be safe. It's good that the Belgian government is caring for us and helping us to prepare for that event,” sabi ni Aaron Ponce, residente ng Brussels.

Ilang bansa pa sa Europa ang nag-stock na rin ng iodine tablets ayon sa international news.

Ang isang kahon ay naglalaman ng 10 tableta at para sa 4 na myembro ng pamilya. Kung maayos ang pagkakaimbak, tatagal ito ng 10 hanggang 15 taon. Pero payo ng mga eksperto, dapat hintayin ang abiso ng pamahalaan bago inumin ang tableta kasabay ng pagpunta sa mga shelter.

Kailangan namang kumonsulta muna sa doktor ang mga edad kwarenta pataas o may mga problema sa puso o thyroid. Dapat ring sundin ang instruction kung paano iinumin ang tableta, depende sa edad.

