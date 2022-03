Health cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Israel, isusulong

JERUSALEM - Naging sentro ng pag-uusap ni Philippine Ambassador to Israel Macairog Alberto at Israeli Health Minister Nitzan Horowitz kamakailan ang bilateral initiatives ng dalawang bansa na naka-sentro sa health cooperation.

Maliban sa pandemya, napag-usapan nina Alberto at Horowitz ang pagbubukas muli ng national borders at pagbaba ng COVID cases sa buong mundo, renewal ng Philippines-Israel Health Cooperation MOU, exchange visits, at health and wellness ng Filipino workers sa Israel, partikular na sa pagkakaroon ng optimal access sa healthcare resources.

Si Philippine Ambassador to Israel Macairog Alberto (kaliwa) at Minister of Health Nitzan Horowitz (kanan) sa Israeli Health Ministry sa Jerusalem, Israel. (Tel Aviv PE photo)

Sinabi ni Minister Horowitz na mabuting-mabuti ang relasyon ngayon ng Pilipinas at Israel Health Ministry. Hinikayat ni Horowitz ang OFWs sa Israel na may local health insurance,na i-avail ang Israeli healthcare services para sa kanilang pangangailangang medikal.

Ayon kay Minister Horowitz, kung may health concerns ang Filipino community ay ‘wag mag-atubiling humingi ng tulong Israeli Health Ministry. Pinasalamatan naman ni Ambassador Alberto si Minister Horowitz para sa tulong ng Israel sa national pandemic response at mass vaccination program ng Pilipinas.

Nagpadala ang Israel ng dalawang medical teams sa Pilipinas noong 2021. Nag-donate rin ang Israel ng personal protective equipment at antigen test kits sa Pilipinas.

