Gigi De Lana at Gigi Vibes nasa Dubai na, fans excited sa kanilang show sa Expo 2020

DUBAI – “Welcome to Dubai!,” sigaw ng fans nang dumating Dubai International airport terminal 1 si Gigi De Lana at Gigi Vibes para sa unang bahagi ng kanilang Middle-East concert.

Halos apat na buwan pa lang ang nakakaraan mula nang nagpasiklab sina Gigi De Lana at iba pang kapamilya stars sa 1MX Dubai concert, balik Dubai na muli ang New Gen Pop Rock Diva para sa kanyang concert sa Expo 2020.

Espesyal para kay Gigi ang Middle-east tour na ito dahil makakasama niya ang kanyang banda na Gigi Vibes.

“Hi! Guys, It’s so good to be back. Ngayon, finally ay kasama ko na rin yun Gigi Vibes family ko, Gigi Vibes band and hopefully ay makita ko kayo sa Expo 2020 kasama ko ang Gigi Vibes. Marami po kaming pasabog,” sabi ni Gigi De Lana.

Bakas ang excitement sa mga ka-banda ni Gigi. Sinamantala naman ng fans ang pakikipag- selfie. Pagod man sa byahe, nagawa pa ring mag-vlog ni Gigi: “Excited na kami, dahil, kita-kita tayo sa March 12, Expo 2020, see you.”

Magpe-perform din sa Jubilee stage ang musikerong si Ely Buendia at ang singer na si Arthur Nery. Suki na ng mga Filipino performers ang Jubilee stage kaya tiyak na dudumugin na muli ito.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

