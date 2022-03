Tatlong pulis ang nahuli matapos masangkot umano sa extortion sa isang dating babaeng bilanggo sa bayan ng Palo, Leyte nitong Huwebes.

Ayon sa impormasyon mula sa Police Regional Office 8 ang 3 suspek ay assigned sa Palo Municipal Police Station at parehas residente ng Palo.

Ang mga ito ay may ranggo na senior master sergeant, corporal at staff sergeant.

Ang entrapment operation ay isinagawa matapos magreklamo ang dating bilanggo dahil hiningian ito ng pera ng mga suspek para mailabas ang motorsiklo na isinailalim sa kustodiya ng PNP.

Ang dating bilanggo na isang med-tech ay nahuli noon dahil sa kasong robbery-extortion October 29, 2021.

Ang mga suspek ay hinuli sa loob ng Palo Municipal Police Station ng composite team mula sa Visayas field unit ng Integrity Monitoring and Enhancement Group, at Criminal Investigation and Detection Group.

Nakuha sa kanila ang 6 na P1,000 bill bilang marked money at cellphones.

Ayon kay Police Brig. Gen. Bernard Banac, director ng Eastern Visayas PRO, ang isinagawang entrapment ay maging babala sa lahat ng pulis na huwag gumawa ng anumang paglabag dahil hindi magdadalawang-isip ang liderato ng PNP na hulihin ang sinumang lalabag ng batas.

“Both criminal and administrative charges will be filed against any erring personnel if evidence warrants under the law,” aniya.

Ayon kay Banac, haharap sa criminal at administrative charges ang mga suspek. — Ulat ni Ranulfo Docdocan

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC