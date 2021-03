Plebisito para sa paghahati sa Palawan, kasado na

MAYNILA - Handang-handa na ang Commission on Elections (Comelec) sa pagsasagawa ng plebisito sa Marso 13 para sa panukalang paghahati sa Palawan sa tatlong probinsiya.

“All systems go na po tayo. Actually ngayon nagkakaroon ng early withdrawal ng mga supplies para sa mga island municipalities at kinukuha na mga election paraphernalia ngayon,” pahayag ni James Jimenez, tagapagsalita ng Comelec.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Jimenez na isa sa makikita muli ng mga botante sa mga polling precinct ay ang pagkakaroon ng polling booths.

“For the first time in a very long time magkakaroon tayo ng polling booths para isolated pa rin sila kahit sila ay bumoboto and then after that sila ay magi-indelible ink at aalis na po.

Pero bago pa man makaboto, kailangang masagutan muna nila nang mas maaga ang health declaration form bago pumunta sa polling precinct.

“Kung wala silang na-fillout ahead of time, meron naman health declaration form doon so kailangan pa rin nilang mag-accomplish nun. Pag na-accomplish na nila 'yun, pwede silang magtungo doon sa tinatawag nating voters assistance desk,” sabi ni Jimenez.

Dito, tutulungan sila ng mga volunteers para malaman kung saang presinto at anong kuwarto sila naka-assign sa mismong botohan. Pagpunta sa polling place, kukuha ng balota pero kailangang dumaan muna sa health screening.

“Magkakaroon ng temperature check at titingnan kung sila ay walang sintomas ng COVID-19. Kapag sila ay may iprinesentang sintomas o ‘di kaya mataas ang temperatura nila, sila ay dadalhin sa tinatawag na isolation polling place o IPP at doon po sila makakaboto,” paliwanag niya.

Nasa mga 5 katao lamang ang papayagan sa loob ng polling precinct para masunod pa rin ang physical distancing.

Sa Sabado, Marso 13, gaganapin ang plebisito kung saan boboto ng "Yes" o "No" ang mga Palaweños sa paghahati ng Palawan sa tatlong probinsiya ng Palawan del Norte, Palawan Oriental, at Palawan del Sur.



Nasa kabuuang 490,639 ang registered voters ng Palawan na maaring lumahok sa plebisito.