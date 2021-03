Patuloy na paglobo ng COVID-19 cases ikinaalarma na ng mga opisyal, eksperto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Habang patuloy na umaakyat ang kaso ng COVID-19 sa bansa, naaalarma na ang Philippine Medical Association na baka bumalik sa dati ang sitwasyon lalo’t may ilang mga doktor ang muling nagkakasakit.

Mismong si Health Secretary Francisco Duque na ang nagsabing nakababahala na ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang lugar.

Para sa kalihim, kahit may mga dumating na at paparating pang bakuna, hindi puwedeng maging kampante ang publiko.

"Itong ating pagsunod sa mga minimum public health standards napakamahalaga. Hindi komo nabalitaan natin na may dumarating na bakuna, 'yung dumarating na bakuna kakaunti ho ito," sabi niya.

Sa huling tala ng Department of Health, mahigit 114,000 na ang nababakunahan sa Pilipinas.

Sa mga nabakunahan, halos 1,000 ang nakaranas ng tinatawag na adverse events.

"The most common adverse events that we have noted would be muscle pain, pain on the site of injection, fever. May iba na tumaas ang presyon, rashes. Usual lang po 'yan, hindi dapat ikatakot," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.



Labis na pag-iingat ang babala ngayon ng mga eksperto lalo na at patuloy na nakapagtatala ng mga bagong variant o mutation ng virus ang Philippine Genome Center.

Sa isang pag-aaral ng iba-ibang eksperto sa bansa, sinabing may ebidensiya ng pagkakaroon ng bagong variant ng SARS-CoV2 sa Pilipinas, pero kailangan pa rin nito ng masusing imbestigasyon.

Nakita ito sa 33 sample na kinolekta sa Central Visayas.

Sa Facebook post ni Dr. Edsel Salvana na miyembro ng DOH technical advisory group, sinabi nitong may Philippine variant na na pinangalanang P.3. Maituturing daw ito na anak ng Brazil lineage na B1128.

Ang Philippine Medical Association (PMA), ikinakatakot na baka mabalik na naman sa dati ang sitwasyon ng mga health worker kung saan marami ang nagkasakit at ilan pa nga ay pumanaw.

"We’re seeing right now a lot of our physicians are getting reinfection again. The problem is parang we're back from where we started from. Even those not in the frontlines are also getting sick... Let's be cautious of what we do now, let's follow the protocols," paalala ni Dr. Oscar Tinio ng PMA.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News