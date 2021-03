Open spaces sa UP Diliman, sarado sa publiko simula Mar 12

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Isasara simula Biyernes, Marso 12, ang lahat ng open spaces sa loob ng University of the Philippines sa Diliman, Quezon City para mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa lungsod.

“Napansin namin na dumami ang tumatakbo, naglalakad at nagba-bike sa loob ng UP Campus nitong nakalipas na weekend,” ayon kay Aleli Bawagan, vice chancellor for community affairs ng UP Diliman.

Sumabay pa umano dito ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa QC, gayundin din ang pagdoble ng kasong namomonitor sa kanilang mga constituent na nakatira sa labas ng campus.

“Kaya naisipan ng aming UP Diliman COVID Task Force na pansamantalang isara muli ang aming public spaces—ang aming academic oval, ang aming bike routes—dahil hindi napipigilan ang mga tao pag pumupunta sila rito kahit marami pang signages at may nagbabantay para sabihin mag distancing, magsuot ng mask."

"Marami kaming nakikitang hindi ginagawa ito lalo na sa harap ng mga ilang kainan o kaya pag sila ay napapagod mag-bike sila ay nagkukumpulan, ibinababa ang kanilang mask, parang hirap na kaming i-control ito kahit pa humingi kami ng tulong sa barangay,” sabi ni Bawagan.

Sa tala ng kanilang task force, umabot na sa 26 ang kumpirmadong active cases na kanilang namonitor nitong Huwebes.

Sa anunsiyong inilabas ng UP Dliman sa kanilang Facebook page, isasara na ang mga pampublikong espasyo tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang Linggo ng gabi. Ipatutupad ito simula ngayong Biyernes, hanggang sa susunod na abiso.

Sabi ni Bawagan, humiling sila ng tulong sa barangay para mapanatili ang health protocols nang muling buksan ang public spaces nitong buwan. May mga natikitan na rin umano na mga lumalabag sa health protocols.

Hindi lamang umano mga residente ng lungsod ang dumadayo sa UP Diliman at marami ay mula sa karatig na mga lungsod at lalawigan.

“Siguro dahil nga kulang ng parke ang ibang mga siyudad at maganda pa ang hangin sa UP campus kaya sila bumibisita,” sabi niya

Dagdag ni Bawagan na ang hakbang ng UP Diliman ay bilang kontribusyon nila para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang mga residente naman ng campus ay pinahihintulutang mag-ehersisyo sa kani-kanilang lugar lamang at hinihikayat ang pagsunod sa health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at physical distancing.