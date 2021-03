Lalaki tiklo sa pag-aamok, pagbitbit ng baril sa Maynila

MAYNILA - Kulong ang isang 44-anyos na lalaki nang maaktuhan siya ng mga pulis na nanggugulo sa Sta. Ana, Maynila nitong Huwebes.

Nagpapatrolya ang mga pulis sa Dayang Street nang makita nila ang lalaking nagsisigaw sa kalsada. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, binubulyawan pa ng suspek ang mga dumadaan sa naghahamon pa ng away.

Ikinaalarma pa nila nang mapansing may nakasukbit na baril sa kaniyang shorts. Kumpiskado ang baril na loaded pa ng apat na bala nang makuha sa suspek.

Nang hanapan ng kaukulang dokumento ang baril, wala namang maipakita ang suspek.

Ayon sa pulisya, nakainom ang lalaki nang mangyari ang insidente at inaalam pa kung bakit siya may dalang baril.

Magkapatong na kasong alarm and scandalsat illegal possession of firearms and ammunition ang isinampa laban sa kaniya.