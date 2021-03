TIPS: Paano labanan ang 'pandemic fatigue' habang isang taon nang naka-lockdown

Residents prepare after the city government ordered a 4-day lockdown, starting March 11, in Barangay 351, Sta, Cruz, Manila on March 10, 2021 to curb the rising COVID-19 cases in the community. Jonathan Cellona, ABS-CBN News.

MAYNILA — Tila mabilis makaranas ng pagod at pagkalugmok ang mga Pilipino, isang taon na makalipas isailalim kalakhang Maynila at ibang probinsiya sa iba't-ibang level ng quarantine.

Sa ilalim ng lockdown, marami ang nakulong sa kanilang mga tahanan at kasamang naiuwi na rin ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng trabaho o pag-aaral. Nitong mga nakaraang buwan, marami na rin ang nakaranas ng pagkabalisa kahit nasa loob ng bahay.

Ayon sa psychologist na si Randy Dellosa, tinatawag itong pandemic fatigue o ang physical, mental at emotional exhaustion dahil sa pagtitiis sa sitwasyon sa ilalim ng isang pandemya.

Aniya, nagreresulta ito ng ilang mga pagbabago sa buhay ng isang tao tulad ng mga sumusunod:

pagbabago sa lifestyle

bumibigat na hamon sa trabaho

krisis pinansyal

alitan sa relasyon

banta sa kalusugan

limitasyon sa quarantine

"It is getting 'sick and tired' of trying to consider as a "new normal" what in reality is an obvious "abnormal," sinabi ni Dellosa sa ABS-CBN News nitong Biyernes.

"Pandemic fatigue is also about desperately wanting to regain the previous "normal" but feeling helpless for it to happen," dagdag pa niya.

Ayon sa eksperto, makikita ang manipestasyon ng pandemic fatigue sa ilang mga pakiramdam tulad ng mga sumusunod:

inip

hindi mapakali

pagkayamot

frustration

galit

pesimismo

pagkalumbay

pagkabalisa

Aniya, maaari rin itong makaapekto sa pang-araw-araw na gawain at maaaring maramdaman ang ilan sa mga sumusunod:

kawalan ng gana sa gawain sa paaralan o trabaho

kawalan ng kasiyahan

naaabala ang pagtulog

nagbabago ang gana sa pagkain at timbang

mahinang pokus

pesimismo

mga ugaling mapanakit sa sarili

"People who are tired of the pandemic may simply give up on following the protocol for COVID-19 prevention such as social distancing, wearing masks and face shields, and hand-washing," aniya.

Dagdag pa ni Dellosa, maaaring mag-develop sa mental health problems o mas lumala pa kung mayroon nang pre-existing conditions.

"The longer the pandemic fatigue is experienced, the higher the possibility for psychiatric disorders to develop. The most common psychiatric disorders that can develop from pandemic fatigue are major depressive disorder and anxiety disorders," saad ng doktor.

"People who were experiencing mental health issues prior to the pandemic are prone to relapse and worsening of their mental health condition. People with relationship problems prior to the pandemic are likewise expected for their relationships to sour even more," dagdag pa niya.

Habang patuloy pa rin ang lockdown sa pag-asang mapuksa na ang virus sa ating bansa, mayroon mga tips si Dellosa para sa mga Pilipino.

Pagiging pro-active sa paggawa ng mga solusyon sa halip na simpleng pag-aalala tungkol sa mga problema

Pagsasaayos ng isang budget at paghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng kita

Hangga't maaari maging aktibo sa pisikal at sa pag-iisip

Limitahan ang screen time pagkatapos ng trabaho o pag-aaral ng 2 hanggang 3 oras

Maghanap ng makabuluhang aktibidad upang mapanatiling abala ang sarili

Lumilikha ng social at emotional support system sa kabila ng mga paghihigpit sa quarantine

Manatiling may alam na balita

Maghanap ng mga malikhaing paraan upang matulungan ang iba

Umiwas sa alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya o karelasyon

Alagaan ang buhay espiritwal

Huwag mangambang sumangguni sa propesyonal na tulong para sa mga isyu sa mental health

