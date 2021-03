Contact tracing ipinag-utos sa mga nakasalamuha ni Sinas sa Oriental Mindoro

PNP Chief Debold Sinas habang binibisita ang MIMAROPA PNP Regional Headquarters. Photos Courtesy: Oriental Mindoro PIO PNP Chief Debold Sinas habang binibisita ang MIMAROPA PNP Regional Headquarters. Photos Courtesy: Oriental Mindoro PIO

CALAPAN CITY—Huwebes ng gabi nang kumpirmahin ni PNP spokesperson Police Brigadier General Ildebrandi Usana na positibo sa coronavirus disease si Police General Debold Sinas.



Pero bago ang kumpirmasyon, naunang bumisita si Sinas noong umagang iyon sa Mimaropa PNP regional headquarters sa Camp Efigenio C. Navarro, Barangay Suqui, sa lungsod na ito.

Kasama niya sina Police Major Gen. Rhodelo O. Sermonia, PNP Director for Community Relations, at Police Major Gen. Alfred S. Corpuz, PNP Director for Operations.

Nasaksihan nila ang ceremonial COVID-19 vaccination para sa ilang medical workers ng kapulisan sa lalawigan.



Sumali rin ito sa tree planting activity at nagpasinaya ng ilang bagong tayong pasilidad sa headquarters.

Sa pag-iikot naman ng heneral, nakausap nito si Dr. Hubbert Dolor, provincial administrator at OIC ng provincial health office.

Sinabi ni Gov. Bonz Dolor, nagsasagawa ng contact tracing ang health office at inatasan ang mga nakasalamuha ni Sinas kasama si Dr. Dolor na mag-quarantine bilang pagsunod na rin sa protocol.

Sabi pa ng LGU, naroon ang opisyal kasama ang team ng PHO para mapag-usapan ang vaccination rollout at contact tracing para sa mga naging contact o na-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19 na pulis.

Hindi raw dumaan sa pantalan ng Calapan si Sinas, bagkus dumiretso na agad si regional office, kaya walang gaanong contact sa mga empleyado ng provincial government.

Ayon naman sa source ng ABS-CBN News sasailalim sa swab test ang mga opisyal ng PNP na mayroong close contact kay Sinas.

Pero sa sa panayam sa telepono sa ABS-CBN News hindi pa ito kinukumpirma ng PIO ng PNP Mimaropa.

Sa inilabas na pahayag ng Mimaropa PNP, ipinag-utos ang malawakang contact tracing sa mga police personnel na nakasalamuha ni Sinas.

Naka-quarantine naman ngayon ang regional director ng Mimaropa PNP na si Police Brig. Gen. Pascual Munoz Jr.

Humingi ito ng panalangin para sa agarang paggaling ng kanilang PNP Chief.

-- Ulat ni Andrew Bernardo