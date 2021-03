ALAMIN: Kuwento ng magpinsang Dumagat na pinaslang noong 'Bloody Sunday'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pinuntahan ng Commission on Human Rights (CHR) nitong Biyernes ang pinangyarihan ng pagpatay sa 2 Dumagat tribe members sa Tanay, Rizal noong Linggo, ang tinaguriang "Bloody Sunday" ng mga aktibista.

Higit 2 oras ang ibiniyahe at higit 30 minuto pa ang nilakad ng mga kinatawan ng CHR para marating ang Sitio Mina, Barangay Sta. Ines sa Tanay.

Isa si Puroy dela Cruz sa 2 Dumagat na napatay noong linggo sa magkakasabay na operasyon ng mga pulis sa Calabarzon.

Unang nakita ng CHR ang banig na pinagtulugan umano ni Dela Cruz at ng kanyang asawa na tadtad ng tama ng bala ng baril.

Sunod nilang ininspeksiyon ang loob ng bahay ni Dela Cruz kung saan ipinakita kung papaano siya napatay.

Ayon sa mga nakakita, kinaladkad umano palabas ng bahay ang misis at mga anak ni Dela Cruz bago sila nakarinig ng magkasunod na putok ng baril bago mag-alas-4 ng madaling araw.

"Wala po kami magawa, ano po, nakabantay po sa amin 'yung mga pulis po," ani alyas "Alice," kaanak ni Dela Cruz. Nakauniporme pa umano ang mga pulis.

Sa bersiyon ng mga pulis, nanlaban umano si Dela Cruz pero tanong ng mga nakakakilala sa kanya, bakit sa isang bahagi lang ng bahay may tama ng bala ng baril at wala sa kabilang bahagi?

Itinatanggi rin ng mga kamag-anak ni Dela Cruz na may baril ito.

"Bago po nangyari, noong hapon po, naglinis po kami ng bahay. Inalis po namin mga gamit namin, mga damit po namin. Wala naman pong nakalagay doon," sabi ni Alice.

Pinuntahan din ng CHR ang bahay ng pinsan ni Dela Cruz na si Randy dela Cruz sa Sitio Kinabuan sa parehong barangay, na napatay din noong linggo.

Ang mga nakakakilala kina Puroy at Randy, itinatangging rebeldeng komunista ang dalawa.

Sa pangangalakal ng luya at gabi sila nabuhay, at kung minsan, nagtrabaho rin bilang porter na naghahakot ng gamit patawid ng bundok papuntang Quezon para may maipakain sa kani-kanilang mga pamilya.

"'Yung mga bintang sa amin walang katotohanan," sabi ni alyas "Domeng," kakilala ng magpinsan.

"Siya ay mabuting tao at nabubuhay lang sa pamamagitan ng pangangalakal," sabi ni alyas "Pablo," kakilala ni Puroy.

Ang nangyaring patayan noong Linggo, nagdulot umano ng takot sa mga katutubo kaya ang ilan sa kanila, lumikas sa kanilang tinitirhan at pansamantalang naninirahan sa may ilog malapit sa sentro ng barangay.

Sinabi na ni Justice Secretary Menardo Guevarra noong Huwebes na opisyal niyang ieendorso sa inter-agency committee on extra-legal killings ang mga nangyaring patayan noong Linggo.

Suportado raw ito ng Palasyo.

Umaasa naman ang mga Dumagat na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga katribu at babalik na sa normal ang kanilang pamumuhay.