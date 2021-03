1 patay, 1 sugatan sa pagbangga ng SUV sa concrete barrier sa Isabela

Nasawi ang isang tsuper habang sugatan ang sakay ng isang SUV matapos nitong salpukin ang isang concrete barrier sa Ilagan City, Isabela Miyerkoles ng hapon.

Sa imbestigasyon ng Ilagan City Police, patungong hilagang direksyon ang SUV nang makarating sa tulay ng Barangay Marana 3rd ay nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver.

Bumangga sa concrete barrier ang sasakyan na naging dahilan para mawasak ang harapang bahagi nito saka bumaliktad.

“Based sa investigation, human error… Sa initial account nung pasahero, sinabihan pa niya ‘yong driver na huwag masyadong mabilis. So, it could either be talaga na yung bilis niya kaya nung narating ang elevated na approach ng bridge, dun nawalan ng kontrol,” ani Police Lt. Col. Virgilio Abellera Jr., hepe ng Ilagan City Police.

Naidala ng rescue team sa ospital ang driver ng SUV na si Jimmy Macarubbo, 38, pero hindi na umabot ng buhay dahil sa natamong malalang pinsala sa ulo.

Sugatan ang kaniyang pasahero na empleyado ng isang pribadong kumpanya.--Ulat ni Harris Julio

MULA SA ARKIBO

