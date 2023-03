Obra ng mga Pinoy artist tampok sa DFA 2023 calendar

BRUSSELS - Tampok sa 2023 calendar ng DFA na ‘Juan and Culture’ ang mga obra ng ilang Filipino artists. Makikita sa kalendaryo ang guhit tungkol sa kababaihan, kagandahan ng Pilipinas at ang mayamang kultura nito.

Ipinagmamalaki rin sa kalendaryo ang angking talento ng mga Pilipino. Kabilang dito ang mga likha ng Belgium-based artists na sina Anna Beth Santilla at Gerardo Crisostomo na mas kilala sa bansag na The Color-Blind Artist. Limang clay art ni Crisostomo ang napabilang: ang Bahay Kubo, Bohol, Harana, Palayok at Penitensya.

"Bilang isang amateur artist dito sa Belgium, mahalaga na mabigyan ako ng recognition ng ating Philippine embassy sapagkat ito ay magiging armas ko o way para mas mapalawak ko pa yung aking talento sa pag gawa ng arts at makapagbigay din ng inspirasyon sa mga Pilipino na may talento pero ‘di nila inilalabas dahil kulang sa mga ganitong suporta,” sabi ni Gerardo Crisostomo, Pinoy artist.

Sinasalamin naman ng ‘Harvest Festival’ painting ni Santilla ang pagbibigay pugay ng pamilya sa Panginoon para sa masaganang ani sa buong taon.

"Maraming salamat sa embassy dahil nabibigyan kami, bilang artists, ng pagkakataong mag-expose o mag-exhibit ng ating mga gawa na may kaugnay sa Philippine art and culture,” sabi ni Anna Beth Santilla, Pinay artist.

Sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Marso, kabilang din sina Santilla at Crisostomo sa mga kinilala ng DFA sa ilang serye ng video na inilunsad sa Facebook page ng ahensya. Pinamagatang "Ani ng Sining, Bunga ng Galing," tampok din sa DFA calendar ang iba pang Pinoy artist na naka-base sa Laos, Vietnam, Saudi Arabia, Cambodia, Vatican, Czech Republic, Hongkong, Spain, Bahrain at Singapore.

Isa itong patunay ng nag-uumapaw sa husay at talento ng mga Pinoy saan man sa mundo.

PANOORIN ANG VIDEO:

(Video courtesy of The Philippine Embassy in Belgium)