Halos P80-M halaga ng shabu nasabat sa Pasay

Kuha ng BOC

MAYNILA - Halos P80-M halaga ng shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang warehouse sa Pasay City nitong Biyernes.

Ayon sa Bureau of Customs (BOC), dumating sa Port of NAIA ang ilegal na droga mula Pakistan noong Martes, Marso 7. Dineklara umano ang package na "Terry Towels".

Nang idaan sa X-ray screening, naghinala ang mga awtoridad na iba ang kargamento sa pagkakadeklara nito.

Nasabat sa isang cargo warehouse ang kontrabando na may bigat na 11 kilo at may halagang P79.9 milyon.

Nakumpirma ng PDEA na shabu ang kontrabando, ayon sa BOC.

Iniimbestigahan na ang naarestong consignee umano ng shabu, at hinahanda na siya para sa inquest.