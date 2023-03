5 tripulante nasagip sa tumagilid na Japanese fishing vessel

Watch more News on iWantTFC

Limang tripulante ang nasagip mula sa isang Japanese fishing vessel sa Barangay Silonay, Calapan City, Oriental Mindoro, nitong madaling araw ng Sabado.

Nakatanggap ang Philippine Coast Guard Southern Tagalog District sa Batangas City ng tawag mula sa PCG Command Center na may isang barko ang nangangailangan ng agarang tulong bandang alas-3 ng madaling arwa.

Matapos makuha ang coordinates o lugar ng lokasyon ng barko na nasa karagatang sakop ng Barangay Silonay, Calapan City, Oriental Mindoro, kaagad nagpadala ang Coast Guard Sub-Station Calapan ng aluminum boat sa lugar pero hindi nito kinaya ang malalaking alon kayat napilitang bumalik.

"Aluminum boat pa lang 'yung una naming ipinadala pero unfortunately maalon so tinap po namin yung BRP Habagat at nakita naman po at narescue yung limang Japanese," ani Ferdinand Abinoja, Philippine Coast Guard Commander ng Oriental Mindoro

Isinailalim sa medical check-up at nasa mabuting kalagayan na ngayon ang mga tripulante na sakay ng barko.

Kinukumpirma pa ng PCG kung bakit tumagilid ang barko.

Nahila na ang barko ng PCG Vessel BRP Bagacay at dinala sa Calapan City Port sa Oriental Mindoro.

Ayon kay Abinoja, magsasagawa ng imbestigasyon ang kanilang Special Operations Group.

Galing Japan ang barko at idedeliver sana sa buyer nito sa Davao nang mangyari insidente.

-- Ulat ni Noel Alamar