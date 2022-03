COVID Memorial Wall sa London dinarayo; mga bansa sa Europa unti-unting nagluluwag

ENGLAND- Tanggal na rin ang batas sa self-isolation kapag may COVID, ang pinakahuling inalis sa ‘living with COVID’ plan ng gobyerno.

Tinanggal man ang lahat ng COVID restrictions, may permanenteng alaala naman sa pamamagitan ng National COVID Memorial Wall sa kahabaan ng Albert Embankment, na hinihiwalay ang River Thames sa Houses of Parliament.

Pinuno ito ng higit 150-libong red hearts o puso na sumisimbolo sa mga namatay dahil sa COVID-19. Sinimulan ito noong March 2021 ng campaign group “Led by Donekys.” Ngayon, dinarayo ito ng mga kaibigan at kaanak ng mga namatay dahil sa COVID para isulat ang pangalan at mensahe ng kanilang mahal sa buhay na namatay dahil sa COVID.

Ang Florece couple na taga-London, kasama pa ang kanilang anak ay sinulat ang pangalan ng matalik na kaibigan sa isa sa mga puso sa pader.

“We came here because one of our friends died of COVID. I’m part of the frontline staff, more so, we have been affected. I'm here to pay homage to friends, colleagues,” sabi ni Lem Florece, Clinical Health Manager, NHS.

At kahit wala na ang restrictions, kailangan pa rin daw mag-ingat. “Despite restrictions being lifted, you need to be careful,” payo ni Florece.

Aabot daw ng dalawa at kalating araw kung bibilangin ang mga puso sa pader ng COVID memorial kaya marami ang nagiging emosyonal sa pagbisita dahil ito ang bilang ng mga namatay.

THE NETHERLANDS

Noong February 25 pa tinanggal ang halos lahat ng COVID rules sa bansa. Pwede na ring walang face mask o social distancing kapag nasa labas. Lahat ng indoor at outdoor public spaces ay bukas na rin para sa publiko at walang limitasyon.

Tanggal na rin ang rules sa pagpapakita ng Coronavirus entry pass, assigned seating at maging ang 1.5 meter social distancing.

Pero mandatory pa rin ang face mask sa public transportation, tulad sa airports at eroplano. Sa mga dadalo sa large-scale events, gaya ng music festivals at indoor location hanggang 500 katao lang pahihintulutan, walang assigned seating, pero kailangang magpakita ng negative test result.

Sa mga bibisita naman sa The Netherlands, kailangan pa ring ng negative COVID test result kahit bakunado na.

FRANCE

Sa France, inanunsyo ni Prime Minister Jean Castex na simula Lunes, March 14 hindi na mandatory ang face mask sa indoor spaces maliban sa public transport, medical establishment at care homes.

Tangal na rin ang vaccine pass sa venues tulad ng restaurants, bar tourist sites at ski lifts. Negative COVID test o proof of vaccination naman ang kailangan para ma-access ang mga ospital at care homes na may vulnerable patients o residents.

ITALY

Sa Italy, dahil niluwagan na ang COVID-19 restrictions at papalapit na ang spring, kaya balik-sigla na sa ilang syudad sa Italya gaya ng Milan at Venice.

Aktibo na muli ang mga Pinoy sa events tulad ng katatapos lang na Milan Fashion Week. Ang fashion designer na si Chona Bacaoco, ibinida ang kanyang bagong collection.

“Fashion in Milan is back now. We just finished Milan Fashion Week. The government are easing the restrictions. People are free to move around (and) there's a lot of tourists everywhere,” sabi ni Chona Bacaoco, Fashion designer sa Milan.

Ang Milan Fashion Week o Settimana della Moda sa Italyano ay isang clothing trade show na ginaganap dawalang beses taon-taon sa Milan, Italy. Ang Autumn at Winter event ay ginaganap tuwing February at March.

Ang Spring at Summer event naman ay tuwing September at October. Nagsimula ang Milan Fashion Week, noong 1958, bilang bahagi ng global "Big Four fashion weeks” -- ang Paris Fashion Week, London Fashion Week at New York Fashion Week.

Sa Venice, napuno naman ang mga Piazza o Square para sa pagdiriwang ng Carnivale o Carnival kung saan marami ang nakasuot ng magagara at makukulay na mga maskara.

Ang Venice Carnival ay taunang pre-Lenten celebration sa Venice. Karaniwang ginaganap ang carnival dalawang linggo bago ang Ash Wednesday. Punong-puno ng events tulad ng masquerade balls, parties, parades, historical re-enactments at magdamag na kasiyahan.

Dinarayo pa ng mga turista mula sa iba-ibang bansa ang carnival upang masilayan ang mga magagarbong costumes at mga maskara kung saan nakilala ang Venice Carnival.

Tinawag na “Carnival of Hope” ang 2022 edition ng Venice Carnival dahil pansamantalang nahinto ito ng dalawang taon dahil sa pandemya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Europa at Gitnang-Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.