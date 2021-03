Senior citizens na health workers sa San Juan City sinimulan nang bakunahan

Si San Juan Medical Center Chief of Clinic Dr. Ramon Marin ang unang senior citizen na health worker ng lungsod na tumanggap ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Bianca Dava, ABS-CBN News

MAYNILA — Sinimulan nang bakunahan kontra COVID-19 ngayong Huwebes ang mga senior citizen na health care worker sa San Juan City gamit ang bakunang gawa ng AstraZeneca.

Hindi kasi maaaring mabakunahan ng Sinovac vaccine ang senior citizens, na naunang dumating sa bansa kaysa sa mga bakuna ng AstraZeneca.

Unang nakatanggap ng turok ang 62 anyos na si Dr. Ramon Marin, chief of clinic ng San Juan Medical Center (SJMC).

"I feel good. There’s a little sore from the injection pero I think everyone has to focus on the more positive aspect of the vaccination," ani Marin.

Sa 168 hospital staff at workers ng SJMC na nagparehistro para mabakunahan, 10 ang senior citizen.

Ayon kay Marin, mahalaga ang pagkakaroon ng education campaign tungkol sa mga bakuna, lalo't marami sa hospital workers ang may agam-agam na magpaturok.

"We are surprised that there are a good number of hospital employees, including security guards, who do not want vaccination, claiming their immunity is good anyway," ani Marin.

"These are the people we need to convince that they need all the protection they can get," dagdag niya.

Nakatanggap ang SJMC ng 23 vials o 230 doses ng AstraZeneca vaccine. May 10 dose ang bawat isang vial.

Sa Abril 22 nakatakda ang pangalawang turok.

Noong Marso 6, nasa 141 medical frontliners ng SJMC ang nabakunahan gamit ang Sinovac vaccines.

Nakatakda ring bakunahan gamit ng Sinovac vaccines ang 140 medical workers ng St. Martin de Porres Charity Hospital sa San Juan.

Sa tala noong Marso 8, mayroong 148 active cases ng COVID-19 ang lungsod.

Isa sa mga hakbang na ipinatupad ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng sakit ay ang pagbabalik ng curfew mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw.

Naobserbahan din ng mga opisyal ng lungsod ang hawahan ng COVID-19 sa mga pamilya o mga nakatira sa iisang bahay.

Umaasa si Vice Mayor Warren Villa na hindi magpapakakampante ang publiko at patuloy na susunod sa health protocols.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

