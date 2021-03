Sariling ahensiyang tututok sa paggawa ng bakuna, napapanahon: Health expert

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naniniwala ang isang infectious disease expert na panahon na para magkaroon ang Pilipinas ng sarili nitong ahensiyang tututok sa paggawa ng mga bakuna para tumugon sa emerging at reemerging infectious diseases.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante ngayong Huwebes, may kakayahan ang Pilipinas at mayroon din itong maraming magagaling na eksperto sa paggawa ng bakuna.

“We have the capability. Meron tayong infrastructure na gagawin para maging vaccine country ang Pilipinas in terms of gumagawa ng mga bakuna,” pahayag ni Solante.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Solante na hindi niya alam kung bakit hindi ito natuloy.

“We have the people to man that center and the infrastructure. Siguro, yung budget lang siguro, how to run that, hindi siguro natutuloy kasi it takes a lot of equipment. Seryosong trabaho 'yan,” sabi niya.

Malaking tulong aniya ang pagkakaroon ng isang center para lamang sa paggawa ng bakuna bilang paghahanda sakaling magkaroon na naman ng pandemya.

“There should always be the mindset of government na pag priority nila ito, talagang magagawa nila yan. It will take some processes to make this. Kailangan pa ng batas para makabuo tayo. Remember when they conceptualized the possibility of a CDC in the Philippines? Kasama na yan doon, ang isang aspeto na magbuo rin siguro ng center na gagawa ng mga bakuna,” sabi ni Solante.

Sa isang press briefing, sinabi ngayong Huwebes ni Presidential spokesman Harry Roque na magtatayo umano ang bansa ng Institute of Vaccinology, na isa aniya sa mga inisyatibo ni Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology.

"Dumating na iyong punto na ang Pilipinas ay nag-iisip na rin na magkaroon ng kakayahan na mag-develop ng sariling bakuna," sabi niya.

"Bagama’t aktibo tayo ha doon sa mga clinical trial natin para sa virgin coconut oil pala at saka sa Tawa-Tawa at saka doon sa blood plasma na undergoing clinical trials also, So, nakiki-contribute naman tayo doon sa worldwide effort to come up with treatment to COVID-19," dagdag niya.

Nagpapatuloy ang bansa sa pag-rollout bakuna matapos dumating ang inisyal na mga supply ng bakunang gawa ng Sinovac at AstraZeneca.

“Kung gugustuhin natin na marami ang mabakunahan at quickly and faster as possible, pero ‘di natin magagawa 'yan dahil nga sa limitation ng supply. We are just maximizing kung anong magagawa ng gobyerno natin in terms of the priority population,” sabi ni Solante.

Isang taon na ang nakalipas matapos magdeklara ng pandemya ang World Health Organization. Sa ngayon, muling tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at ibang lugar sa bansa na posibleng dulot na rin ng presensiya ng UK at South African variants.

“Sana naman, hindi tayo mag-second year. Padagdag nang padagdag ang mga kaso, at padagdag pa rin ang mga pasyente na pumupunta sa hospitals. I would think nag-fatigue na rin ang mga tao sa pag-observe ng safety protocol at talagang gusto na nilang lumabas. The risk is always there,” sabi ni Solante.

Nitong Huwebes, umabot na sa mahigit 607,000 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kasama na ang 47,769 active infections. Sa projection ng OCTA Research Group, posibleng umabot pa sa 6,000 ang kasong maitatala kada araw bago magtapos ang buwan ng Marso.

Paliwanag naman ni Solante, may bisa ang mga bakuna laban sa bagong variants ng COVID-19.

“Yung dalawang bakuna na ibinibigay natin, that’s already enough to give us that maximum protection. Hindi 'yan totally ineffective. So we have to repeat that and emphasize na itong mga bakuna na ginagamit ngayon, meron pa rin bisa sa mga variants na nakikita natin. Hindi 'yan totally zero, na wala tayong proteksiyon dito sa bakuna,” sabi niya.

Ipinaalala din niya na kailangan pa rin sundin ang mga ipinatutupad na health protocols kahit pa nabakunahan na.

Binalikan ni Solante ang karanasan nila bilang health workers noong mga unang bahagi ng pandemya, kung kailan lumulobo ang mga kaso sa ibang bansa at wala pang bakuna. Mas natakot rin aniya sila nang marami sa kanilang hanay ang napabilang sa listahan ng mga nasawi sa COVID-19.

“A lot of us were really on our toes. Ano bang mangyayari dito? But we remained calm and focused doon sa ano ba kailangan nating gawin. At the same time, prayers is important for us kasi hindi natin alam kung exposed ka,” sabi niya.

Gumawa aniya sila ng mga hakbang tulad ng pag-realign sa kanilang services na tututok lang sa COVID-19. Nagkaroon din sila ng structural modification sa mga ospital para makapag-accommodate ng mas maraming COVID patients.



“During the first or second quarter, doon din tumataas yung mga health care workers na nagkaka-COVID… Nagkahalo-halo yung mga ganung challenges sa workplace. At the same time, yung pangamba mo na 'pag umuwi ka, pwede mong mahawahan family mo. It’s really something we can’t forget during those times,” pag-alala ni Solante.

Hangad ni Solante na maging learning points ang naging mga hamon noon ng bansa sa pagharap sa pandemya, tulad ng sa isyu ng testing at contact tracing.

Ang karanasan din aniya ng bansa noong panahon ng SARS ay sana magamit sa pagkakaroon ng capability sa pagtugon sa emerging at reemerging infections.



“Being also one of the chairs sa Technical Working Group sa binuo ng Department of Health na Healthcare Facility Development, inaral na natin. Meron na tayong facility development program ngayon na lahat ng mga hospital sa level 1, level 2, level 3, may mga infectious diseases, na they will also be capable of handling dito sa mga emerging and reemerging infections para ‘di lahat pupunta lang sa referral hospital,” sabi niya.

Importante aniyang maglaan ng beds para sa infectious diseases at mag-hire ng mga espesyalista, kasama na ang pag-upgrade ng mga laboratory facility sa lahat ng mga ospital.

