Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Tagaytay City, umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na nitong Huwebes ang pagbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa mga medical frontliner sa Tagaytay City.

Layong mabakunahan sa siyudad ang nasa 541 health workers sa kanilang mga COVID-19 referral hospital, ang Tagaytay Medical Center at Ospital ng Tagaytay.

Si Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino na isa ring doktor ang nagturok ng unang dose ng AstraZeneca vaccine sa siyudad.

“Napakahalaga nitong vaccine na ito. Ito na ‘yung hudyat para kahit papano mabawasan ang mga mamamatay at lesser ‘yung mga magiging severe cases," ani Tolentino.

Nasa higit 50 porsiyento ng populasyon ng Tagaytay ang nagpahayag ng interes magpabakuna at nagpapatuloy pa rin ang information campaign.

Samantala, nababahala ang lungsod sa biglaang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Sa huling tala ng City Health Office, umabot na sa 283 ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa Tagaytay mula noong magsimula ang pandemya noong nakaraang taon, pero 16 lang sa mga ito ang aktibo sa ngayon.

Pumasok ang taon na walang kaso ng COVID-19 sa siyudad pero pagsapit ng Marso ay biglang sumipa ang bilang.

"Alarming. Very alarming. Ang nakikita po namin, most probably, because of the movement of people. Also people naging relaxed. Sobrang daming tao dito sa Tagaytay, maraming tourists; during weekends, traffic kami," ani Tagaytay City Health Officer Dra. Liza Capupus.

Dahil dito, pinahihigpitan ng city hall ang mga regulasyon.

Sa advisory na pinirmahan ni Tolentino, sinabi niyang dapat limitado lang sa mga pangunahing miyembro ng pamilya ang mga social gathering tulad ng kasal, kaawaran, binyag, at iba pang kaparehong okasyon.

Dapat 2 oras lang ang naturang event at nakasuot pa rin ng face mask at face shield at may physical distancing pa rin ang mga nasa pagtitipon.

Hindi naman dapat lalampas ng tatlong araw ang mga lamay na puwede lang daluhan ng immediate family members at dapat nasusunod pa rin ang health protocols.

Bawal muna ang pagdiriwang ng pista at hindi rin pinapayagan ang pagbi-videoke.

Inatasan ni Tolentino ang mga awtoridad at iba pang barangay official na istriktong ipatupad ang mga panuntunan at ipataw ang kaukulang parusa sa mga lalabag.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News