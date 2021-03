OWWA humirit ng dagdag-pondo pantustos sa quarantine, iba pang gastos

Mga umuwing overseas Filipino worker na nasa NAIA Terminal 1 noong Disyembre 29, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Nag-abiso nitong Huwebes ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na paubos na ang kanilang pondo para sa mga umuuwing overseas Filipino workers (OFW) sa bansa na kailangan nilang i-quarantine.

Paliwanag sa TeleRadyo ni OWWA Administrator Hans Leo Cacdac, buhos ang kanilang pondo sa hotel accommodation, pagkain, at pagbiyahe ng mga OFW.

Araw-araw, nagluluwal sila ng P30 milyon para sa hotel pa lamang.

Lumaki pa aniya ang gastos ng OWWA simula nang baguhin ng IATF ang protocol kung saan obligado na ang swab test sa ika-5 araw ng quarantine at kung negatibo ay doon pa lang sila ibibiyahe papuntang probinsiya.

"As a result, trumiple rin ang ating cost, nag-escalate ang ating hotel accommodation cost and we expect this also to be the same in the coming months," paliwanag ni Cacdac.

Kaya ang dating 1 hanggang 3 araw sa hotel quarantine, naging 7 hanggang 9 na araw na.

Nilinaw naman ni Cacdac na gumagamit man ng 5-star hotels sa quarantine, mas mura umano ito sa tulong ng Department of Tourism kaysa sa market rates bago ang pandemya.

Giit ng OWWA, kakayanin pa nilang pondohan ang quarantine hanggang sa Mayo at Hunyo pero kung magpapatuloy ang protocols at dami ng umuuwing OFW ay posibleng masaid na ang kanilang kaban.

"Kung magpapatuloy ang trend ng 7-9 days stay ay kailangan talaga natin ng supplemental funding," ani Cacdac.

Sumulat na aniya ang Department of Labor and Employment (DOLE), ang ahensiya kung saan napapailalim ang OWWA, sa Department of Budget and Management para sa halos P10 bilyong supplemental funds na kailangan.