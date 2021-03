‘Nakakataba ng puso’: Doctor to the barrio humanga sa pasyenteng nagsauli ng pera

Hindi inaasahan ng isang Doctor to the Barrio sa Loon sa Bohol na ibabalik ng pasyente niya ang perang ibinigay niya dito para ipambili ng gamot. Nakalagay sa papel na nilagyan ng tape at may nakasulat na "To: Doc Alfie" ang perang nasa P300 to P400 na cash. Larawan mula kay Dr. Alfie Calingacion

MAYNILA - Naging inspirasyon ngayon ng isang Doctor to the Barrio ang ipinamalas na katapatan ng isang matandang pasyente na nagsauli ng perang una niyang ibinigay para maipambili nito ng gamot noong nakaraang taon.

Ayon kay Dr. Alfie Calingacion, rural health worker sa bayan ng Loon sa Bohol, sa isang island barangay niya nakilala ang pasyente noong Agosto ng nakaraang taon nang bumisita sila para sa kanilang medical consultation sa mga residente doon.

“Nagpakonsulta siya dahil sa kaniyang impeksiyon sa both legs. Usually, kapag meron kaming available na gamot o medications, ibinibigay namin ng libre doon sa mga nangangailangan. Sa pagkakataong ito, walang po kaming available na gamot na appropriate o intended na kailangan ni tatay,” pahayag ni Calingacion sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes ng umaga.

Dahil dito, niresetahan na lamang niya ang pasyente at nagdesisyon siyang kusang abutan ng pera para may ipambili ng gamot.

“Kung hindi nila kayang bilhin yung gamot its either china-channel namin sila sa DSWD (Department of Social Welfare and Development) pero sa pagkakataong ito, alam ko na kahit mismong pang transportation ni tatay from the island barangay going to the mainland kung saan po yung office ng DSWD is walang-wala si Tatay,” sabi niya.

Sa kuwento ng doktor, hindi aniya niya inasahan na ibabalik pa ng pasyente ang pera kahit sinabi niyang hindi ito kailangang bayaran pa noon.

“Nakakataba po ng puso yung ginawa ni Tatay. Yung taong walang-wala sa buhay, sila pa yung may dignidad, sila pa yung may pure heart na isauli yung alam nilang hindi sa kanila ang pera,” sabi ni Calingacion.

Sa isang papel na nilagyan ng tape at may nakasulat na "To: Doc Alfie" nakalagay ang nasa P300 to P400 na cash. Una niyang inakala na muling magpapakonsulta ang pasyente.

“Yung mismong words ni tatay, ‘Doc ‘di po sa akin ang pera, sa iyo po ito kaya gusto kong isauli ang pera’. Doon po parang nakaka-teary-eyed moment,” sabi niya.

Ang mga pagkakataon tulad nito ang mas nagbibigay sa kaniya ng inspirasyong na lalong mahalin at pag-igihin pa ang propesyon para mas makapagsilbi sa marami.

“Matagal ko nang love ang public health. Lalo akong na-inspire lalo sa trabaho ko na mas gawing mabuti para mas makapag-serve ng mas maraming tao. Sobrang na touch ako kay tatay. May mga panahon na iniisip natin na nakakapagod ginagawa nating serbisyo. Pero siyempre, every time na meron tayong naririnig na 'salamat, doc' o 'thank you' galing sa mga pamilya o pasyenteng natutulungan natin sobrang nakakawala po ng pagod,” sabi niya.

Nangako naman si Calingacion hindi lamang sa naturang pasyente pero maging sa komunidad na kanilang nasasakupan na “hanggang kaya pa” ay magpapatuloy sila sa pagbibigay serbisyo.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC