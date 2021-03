Lalaki tinangka umanong sunugin ang dating pinapasukang restaurant

Isang lalaki ang inaresto dahil sa umano'y tangka niyang sunugin ang dating pinapasukang restaurant dati sa Malolos, Bulacan nitong Linggo.

Kaagad inaresto ng Malolos City Police ang suspek na si Louie Mangabat sa nangyaring sunog.

Sa inisyal na imbestigasyon, nasunog ang ilang bahagi ng bubungan ng naturang restaurant sa Brgy. Mojon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglapit ng isang lalaki at paghagis nito sa restaurant ng tila'y bote na may apoy at mabilis na tumakas angkas ng isang motorsiklo.

Kinumpirma ng guard on duty na si Mangabat ang nakita niya ng gabing iyon na may hawak ng bote at nanghagis nito sa kainan.

Ilang oras matapos ang insidente, nahuli si Mangabat pero nananatiling at-large ang driver ng sinakyang motorsiklo.

Napag-alaman na dating cook sa restaurant ang suspek, pero dahil sa pandemic, hindi na muna ito pinapasok.

Sa panayam ng BFP sa may-ari sa restaurant, hindi na nila pinabalik pa ng trabaho ang suspek dahil nalaman nilang nalulong umano ito sa masamang bisyo.

Sinampahan na ng kasong arson si Mangabat. Pilit na humihingi ng dispensa ng suspek sa amo, pero wala ng balak pa itong iurong ang kasong arson laban sa kaniya.

