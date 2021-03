Kampo ng napaslang na Calbayog City mayor naniniwalang ambush ang nangyari

Watch more in iWantTFC



MAYNILA — Tumindi pa ang hinala ng pamilya ng pinaslang na Calbayog City mayor na talagang tinambangan ito at hindi "napagkamalan" lang tulad ng sinasabi ng pulisya.

Noong Miyerkoles ay lumabas sa awtopsiya ng katawan ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino na pinaulanan talaga ito ng bala ng mga pulis na nakaengkuwentro nila sa Labuyao bridge noong Lunes.

Inamin ng anak ng alkalde na hindi na nito kinayang makita pa ang inisyal na resulta ng autopsy kaya ang malalapit na kaibigan na lamang ng ama ang nagbanggit sa kanya ng mga pinsalang tinamo ng biktima.

"Sabi niya po, sa bilang niya po, kalahati pa lang po ng katawan ng papa ko, ang nabibilang na tama ng bala is 21 na po," sabi ni Mark Aquino.

Karamihan ng tama ay sa ulo at sa dibdib ng kanyang ama. Tumindi lalo ang hinala ng pamilya na talagang ambush ang nangyari.

May mga hawak aniya silang witness na nagsasabing matapos mabangga ang puting van na sinasakyan ng kanyang ama, may 7 tao na bumaba mula sa 2 pang sasakyan bitbit ang matataas na kalibre ng baril at patuloy na pinagbabaril ang sasakyan ng ama.

"Bale 3 wave po ang pagbaril nila sa Papa ko, una po 4 na tao ang bumaril, and then nu'ng naubos po ang bala, nag-change mag po sila, tapos 'yung 3 naman po ang bumaril," sabi ni Mark.

Ang isa rin aniyang naiwang sasakyan sa crime scene, namataan noon na isang linggo nang pabalik-balik sa lugar na madalas daanan ng mayor.

Ang ipinagtataka pa nila, bakit hindi naka-uniporme ang namatay na pulis kung lehitimong operasyon ang pakay nito sa lugar.

May impormasyon din sila na inabangan ang kanyang ama sa magkabilang bahagi ng tulay at nang paparating na ang sasakyan nito ay tsaka nagsuot ng bonnet ang mga sinasabing pulis.

Hindi rin aniya sila makapaniwala sa sinasabi ng mga pulis na hindi nila nakilala na ang mayor ang laman ng puting van dahil pag-aaari ito ng lokal na pamahalaan ng Calbayog.

Ipinagtataka pa nila bakit magkaiba ang plate number sa harap at likuran ng sasakyan ng mga pulis.

Sa inihain naman na House resolution ni Samar Rep. Edgar Sarmiento ukol sa insidente, pinangalanan nito ang mga pulis na sangkot sa insidente. Pinaiimbestigahan ni Sarmiento sa Kamara ang pamamaril kay Aquino.

Nanindigan naman ang pulisya na mistaken encounter ang nangyari kay Aquino at bumuo na sila ng special investigation task group para maimbestigahan ito.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News