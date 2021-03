Higit P13 milyong halaga ng marijuana, nasabat sa Kalinga; 7 arestado

Kuha ng Kalinga Police

Nasabat ng mga awtoridad ang nasa P13 milyong halaga ng marijuana sa Tabuk City, Kalinga Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay Police Col. Davy Vicente Limmong, provincial director ng Kalinga Police, nakatanggap sila ng impormasyon na may ibabiyaheng marijuana mula sa bayan ng Tinglayan at agad silang nagsagawa ng checkpoint kung saan naharang sa Barangay Bantay ang itim na van.

“Nung napahinto namin 'yung identified na sasakyan, ay agad naman nandun 'yung K9 dog na ginamit natin for inspection. Nag-positive yung reaction niya kaya nagconduct tayo ng search with the presence of witnesses,” ani Limmong.

Tumambad sa mga awtoridad ang 112 na marijuana brick na may kabuuang timbang na 112 kilos din at nagkakahalaga ng P13,440,000.

Arestado ang apat na sakay ng van. Dalawa sa kanila ay taga-Antipolo City, ang isa ay taga-Makati City habang taga-Imus, Cavite naman ang isa pa.

Sa imbestigasyon ay napag-alaman na may mga kasama pa ang mga nahuling suspek.

“Dalawa ang sasakyan na gamit nila. ‘Yong isa ang nagpick-up ng kontrabando dun sa Tinglayan at itong nahuli naming ay sumalubong para i-transfer. So, na-transfer na nila ito along the road. Ito ang technique nila para 'yung nakuha ng tipster namin dun sa una ay kapag dumaan, walang laman,” ani Limmong.

Na-timbre sa mga himpilan ng pulisya sa kalapit na bayan at probinsya ang tungkol sa nakatakas na mga kasamahan.

Sa hot pursuit operation, natunton sa isang gasolinahan sa Brgy. Arellano, Quezon, Isabela ang sasakyan lulan ang tatlong lalaki kung saan ang isa sa kanila ay menor de edad.

Nakumpiska sa mga suspek ang tatlong malalaking pakete na naglalaman ng marijuana, walong sachet ng marijuana, dalawang tubular form ng marijuana, isang botelya ng cannabis oil at isang hashish marijuana in brick form.

Nakuha rin sa kanilang pag-iingat ang isang improvised shotgun, dalawang bala ng 12-gauge shotgun at dalawang cellphone.

Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga suspek.

