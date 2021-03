COVID-19 'variant of concern' na unang nakita sa Brazil wala pa umano sa PH

Watch more in iWantTFC

Nilinaw ng mga eksperto na wala pa sa Pilipinas ang itinuturing na 'variant of concern' ng coronavirus na unang nakita sa Brazil.

"Bagama't mayroon na po tayo noong 2 variants, 'yong B117 saka B1351, wala pa po tayo ng Brazil o 'yong kung tawagin ay P.1 variant," sabi ni Dr. Eva Dela Paz, executive director ng University of the Philippines National Institutes of Health.

Tatlo ang itinuturing na variants of concern ng mga eksperto: ang B117 o United Kingdom variant, B1351 o South African variant, at P.1 na Brazil variant.

Bagaman una nang nai-report na may Brazil variant sa Quezon City, sinabi ni Dela Paz na iba ito sa itinuturing na variant of concern.

Ayon sa mga eksperto, ang 3 variant of concern ay may N501Y mutation, na nagdudulot ng mas mabilis na pagkalat ng sakit.

Mas nakakabahala umano ang South African at Brazil variant dahil taglay din ng mga ito ang E484K mutation na sinasabing posibleng makapagpababa ng efficacy rate ng bakuna.

FDA mag-iinspeksiyon sa Russia vaccine plant

Samantala, inihayag naman ni Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo na nakatakdang lumipad sa susunod na linggo ang kanilang inspectors papuntang Russia.

Doon ay iinspeksiyunin ang pasilidad na pinaggagawan ng COVID-19 vaccine ng Gamaleya Institute.

Target ng FDA na matapos ang pagproseso sa mga papeles ng Gamaleya ngayong Marso.

Nakapagsumite na rin ng interim results ng phase 3 clinical trial ang Bharat Biotech, na susuriin na rin ng vaccine experts.

Ang Sinopharm naman, na nagpahayag ng interes na mag-apply ng emergency use authorization sa Pilipinas, ay wala pang naisusumiteng dokumento.

Sa ngayon, Sinovac at AstraZeneca pa lang ang mga brand ng bakunang nakapasok sa bansa.

Ayon naman kay treatment czar Leopoldo Vega, karera sa pagitan ng pagkalat ng sakit at pagbabakuna ng mga Pilipino ang kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

Ang problema aniya'y hindi pa talaga kayang mabakunahan ang mas maraming Pilipino dahil nag-uumpisa pa lang ang vaccine rollout, kung saan prayoridad ang mga health worker.

"We now see the light at the end of the tunnel. But the tunnel is too dark and winding. We must be able to win the race of getting people vaccinated so that infection transmission will really go down," ani Vega.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 3,749 bagong COVID-19 cases. Ito ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso mula noong Setyembre ng nakaraang taon.

Dahil dito, umakyat sa 607,048 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kung saan 47,769 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News