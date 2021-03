Bata sugatan, 3 kalabaw patay matapos makuryente sa Maguindanao

Nagpapastol umano ang bata nang biglang bumagsak ang poste ng kuryente at lumaylay ang kable sa mga kalabaw, dahilan para makuryente ang mga ito. Retrato mula kay Lerio Bompat

BULDON, Maguindanao — Sugatan ang isang bata habang patay ang 3 kalabaw sa bayan na ito matapos silang makuryente nang bumagsak ang isang poste Miyerkoles ng hapon.

Nangyari ang insidente sa Barangay Edcor pasado alas-5 ng hapon, ayon sa Buldon police.

Sa imbestigasyon, nagpapastol umano ang bata nang biglang bumagsak ang poste ng kuryente at lumaylay ang kable sa mga kalabaw, dahilan para makuryente ang mga ito.

Nagpapagaling na sa ospital ang bata at nakipag-ugnayan na rin ang Buldon local government sa Cotabato Electric Cooperative, Inc. PPALMA (COTELCO-PPALMA) para agad na maayos ang natumbang poste at hindi na makapaminsala pa.

—Ulat ni Lerio Bompat