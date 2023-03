PANOORIN: ‘Bisita Be My Guest’ global launch, ginanap sa Germany

BERLIN - Pormal nang inilunsad ng Philippine Department of Tourism ang ‘Bisita Be My Guest’ o BBMG, ang pinakabagong proyekto ng Department of Tourism upang muling pasiglahin ang turismo ng Pilipinas.

Kasama sa global launch ang Department of Migrant Workers at Tourism Promotions Board. Sa Berlin, Germany napili ng DOT ilunsad ang programa sa Europa.

Ang programa ay magbibigay ng insentibo para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na magdadala ng mga turista sa Pilipinas.

Ang BBMG program ‘ambassadors’ ay tatatanggap ng premyo sa raffle prices tulad ng plane ticket pauwi ng Pilipinas, condominium units, at discount cards na magagamit sa iba’t ibang hotels, resort at restaurant sa Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: