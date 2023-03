Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nananatili ang December 31 na deadline para sa industry consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program.

Sinabi ni LTFRB Technical Division Director Joel Bolano na magpapatuloy ang consolidation habang pinag-aaralan ang programa.

“‘Yon po ang nasa MC. Wala pa namang bago kasi ‘yon ang instruction ng ating pangulo para i-review. Policy guidelines will also be issued after the review,” ayon kay Bolano.

Muling humiling ang transport group na MANIBELA ng memorandum circular o executive order na magpapatibay ng naging usapan nila sa Malacañang at kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista.

Ayon kay Mar Valbuena, National President ng MANIBELA, hiling ng kanilang hanay na may mapanghahawakan na hindi sapilitan ang industry consolidation at ang pagpapalit ng mga unit kung roadworthy pa ang mga ito.

“Nagsuggest tayo na totally tanggalin kaya lang marami na rin nag-consolidate. Ayaw naming tapakan ang karapatan ng mga gusto ng consolidation o magtayo ng kooperatiba. Choice nila ‘yon. Pero may karapatan din ang mga single franchise owner na sumali o huwag sumali sa consolidation. Maglabas muna ng executive order para makampante ang ating mga kasamahan sa MANIBELA, sa UV, sa jeepney,” ayon kay Valbuena.

Dagdag pa ni Bolano, isa sa mga pag-aaralan hanggang katapusan ng taon ang posibilidad na higit isang kooperatiba ang tatakbo sa isang ruta.

“Diyan magkakaroon ng fleet management. Ibig sabihin, tatlong kooperatiba ima-manage ng 3rd party para sa dispatching para hindi nag-aagawan,” ayon kay Bolano.