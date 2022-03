Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tinututukan sa ngayon ng bansa ang mga ulat tungkol sa mga kaso ng tinatawag na recombinant o pagsanib ng genes mula sa coronavirus (COVID-19) delta at omicron variant sa Europe.

"Tayo ay nakikibalita araw-araw, minu-minuto patungkol dito para makapaghanda naman tayo kung saka-sakaling medyo mabigat o seryoso kung mayroon mang ganoong pagtukoy o pagkilala," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Una nang kinumpirma ng World Health Organization (WHO) na may nakita nang mga kaso ng recombinant sa Europa. Partikular na na-detect sa France, The Netherlands, at Denmark ang recombinant, na resulta ng isang proseso kung saan dalawang magkaibang strain ng virus ang naka-infect sa iisang cell.

Nananatili namang mababa ang detection nito, ayon kay WHO Technical Lead for COVID-19 Dr. Maria Van Kerkhove.

"We are aware of this recombinant. It’s a combination of Delta AY.4 and Omicron BA.1. But there are very low levels of this detection," ani Van Kerkhove.

Sa proseso ng replication o pagdami ng virus, taglay na ng mga bagong virus ang ilang gene mula sa dalawang magkaibang strain. Hindi imposibleng mangyari ang mga recombinant lalo't patuloy pa rin ang pagkalat ng virus, ayon sa WHO.

Ayon pa kay Van Kerkhove, bagama't natapos na ang delta wave sa ilang bansa nang kumalat ang omicron variant, mayroon pa ring mga bansa sa Europe na mataas pa rin ang antas o hawahan ng delta.

Dahil dito, sabay silang kumalat.

Hindi pa natutukoy bilang panibagong variant under monitoring, interest, o concern ang recombinant habang patuloy pa itong pinag-aaralan.

Pero giit ng WHO, wala umano sila sa ngayong nakikitang senyales sa pagiging malubha nito.

"We have not seen any changes in the epidemiology, with this recombinant. We haven’t seen any change in severity. Unfortunately, we do expect to see recombinants because this is what viruses do, they change overtime. We’re seeing very intense level of circulation," ani Van Kerkhove.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News