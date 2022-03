Pinay entrepreneur, gumagawa ng pangalan sa Swiss beauty industry

ZURICH - Gumagawa ng pangalan sa beauty industry ang isang Pinay na may sariling cosmeceutical company sa Switzerland. Mula sa simpleng buhay noon, matagumpay na negosyante na ngayon si Demee Koch.

Ang pangarap, sinabayan ng pagsisikap, dedikasyon at patuloy na pag-aaral. Kaya ngayon naabot ni Koch ang posisyon bilang CEO ng isang cosmeceutical company na kilala sa Europe at Middle East.

“Brilliance has no gender, nor race. This is Switzerland I am a Filipina, I am in the most highly competitive industry, which is beauty and I'm on my own. But look where I am right now, that being said everything is possible,” saad ni Demee Koch, CEO, De Moi.

Patunay si Koch na kayang-kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa ibang lahi pagdating sa pagnenegosyo. Mula Switzerland, umabot na sa UK, US, at Dubai, UAE ang kanyang beauty products.

Hindi lang mga produktong pampaganda ang ibinabahagi ni Koch kundi pati ang kanyang pilosopiya at expertise bilang entrepreneur.

Sa katunayan, miyembro sya ng invite-only Forbes Business Council na samahan ng mga matatagumpay na entrepreneur sa buong mundo at Board Member din ng Lux Vivendi, ito’y grupo ng pinakamahusay na manufacturers, artisans at service providers sa Europa.

“I could actually grow a movement about conscious beauty, conscious living, conscious entrepreneurship I find that a success,” dagdag ni Koch.

Hanga naman ang mga kapwa niya kababaihan sa tagumpay at adbokasiya ni Koch.

“Demee is the most empowering people I've known. She has a huge heart for giving,” sabi ni Kyra Luthi, Founder, Breaking Silence Movement.

“I also admire her personally as a woman. The strength to go through a philosophy, that is not only a brand that I believe, is a movement of many lives that is changed,” sabi ni Anna Gabrilla Caverzan, Mentee ni Koch.

Husay, tiyaga at talino ang naging puhanan ng “entrepinay” na si Demee Koch. Pero hindi lang para sa sarili ang kanyang tagumpay dahil hangad niya ngayong mapabuti ang buhay ng ibang kababayan.

