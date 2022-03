Watch more on iWantTFC

MANILA – The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) owes quarantine hotels used by returning overseas Filipino workers some P1.7 billion, a group of hotels said Thursday.

“As of yesterday, umabot na po ng P1.7 billion yung accounts receivable namin sa OWWA ‘no, para doon sa mga kuwarto na ginamit ng ating mga OFWs,” Philippine Hotel Owners Association executive director Benito "Bong" Bengzon Jr. told TeleRadyo.

Bengzon said most of the hotels to whom the OWWA owes money are located in the National Capital Region (NCR).

“Sa NCR kasi meron kaming mga 84 hotels na nag-o-operate ng quarantine tsaka isolations, so karamihan ng mga nangongolekta yung mga members namin dito sa NCR.”

“Doon po sa tagal nung pagkokolekta ‘no, iba-iba po yan ‘no may mga 30 days kaming collectibles, 60 days, pero yung pinakamatagal po nasa 120 days,” he said.

Bengzon appealed to OWWA for payment, stressing that the hotels need to have their operating expenses covered.

“Yung P1.7 billion malaki-laki po itong amount na ito. Sana maintindihan din nila na kailangan din kasi namin ng pondo para macover yung mga operating expenses namin,” he said.

“Pinakamalaki po naming expenses yung expenses diyan sa power ‘no, electricity, atsaka mahalaga yung pagpapasuweldo sa aming mga workers.”

“Siyempre ayaw din naman namin mawalan ng trabaho yung aming mga empleyado, so kailangan maka-operate kami ‘no, at a certain level,” he added.

In a separate interview, OWWA administrator Hans Leo Cacdac said he had already met with PHOA members to address their concerns.

“Doon sa dayalogo na yon, binanggit nila na meron silang agam-agam na dahil election period daw ay hindi na tayo magpa-payout. So nilinaw lang namin yon na wala namang kinalaman ang election period doon sa obligasyon natin at patuloy nating pagpa-payout sa mga obligasyon natin,” Cacdac said.

“Pangalawa, [tinanong] kung meron pang sapat na pondo para sa pagbayad ng mga bills, mga hotel bills, mga statements of account. Ang sagot doon, yes. Marso pa lang ngayon at merong P11.4 billion fund ang Kongreso na inilaan para ang ating Office of the President, para…magbayad ng mga hotel bills natin, transport bills din natin patungkol sa mga returning OFWs--emergency repatriation fund na tinatawag.”

“Pangatlo, na meron lamang kaparaanan dahil tayo ay nasa pamahalaan, meron tayong sistema ng, sabihin na nating parang checks and balances within the executive department, which means yung budgeting ay nasa ibang ahensya ng gobyerno, hindi natin hawak yung pera,” he explained.

“Tayo ay binibiyayaan ng pondo mula doon sa P11.4 billion mula sa Department of Budget and Management (DBM) at pinaliwanag natin na so far, P2.5 billion na ang nabayaran natin ngayong taon na ito, at meron lang tayong P1.74 billion tranche na inaantay sa DBM.”

Cacdac said the additional P1.74 billion from the DBM is expected to reach them this March.

He also asked the hotels to bear with them as they wait for the cash to be disbursed.

“Sa ating mga kausap sa Philippine Hotel Owners Association, hinihingi lang ho namin ang inyong pasensya, understanding. Malayo-layo na ho ang narating natin, 2 taon na ang ating partnership, at eto ay pagpapatuloy po natin pa rin,” he said.

“P20 billion na ang nagugol ng pamahalaan para sa hotel quarantine, P20 billion na ang nabigay sa mga hotel owners, sa kanilang mga billing statements. Napatunayan na natin ang track record natin ng pagbayad sa kanila ng mga utang,” Cacdac added.

For his part, Labor Secretary Silvestre Bello III stressed that government intends to pay the hotels.

"Nandoon naman ang desire ng OWWA na dapat bayaran kasi obligasyon naman yan," he said.

"Pinaliwanag namin sa kanila na wala kamin plano na ano, umiwas sa obligation," Bello added.

--TeleRadyo, 10 March 2022