MAYNILA — Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at ilang pangunahing bilihin, pinarerepaso ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang umiiral na minimum na pasahod sa mga manggagawa sa bansa.

Inatasan ni Bello ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na madaliin ang pag-aaral sa minimum wage, sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Sa panayam ngayong Huwebes, sinabi ni Bello na maaaaring maging basehan ang oil price increases dulot ng krisis sa Ukraine para magrekomenda ang mga wage board ng adjustment sa suweldo.

Pero kailangan pa rin aniyang isaalang-alang ang mga employer sa panukalang dagdag-suweldo.

"We have to consider not only the least of the workers but also the capacity of the employer. Talagang ang tagal naman nilang nawalan ng negosyo, kailan lang nagkaroon ng [Alert] Level 1," ani Bello.

Ayon naman sa Associated Labor Union-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP), pag-aaralan pa nila kung magkano ang ihihirit na umento sa sahod.

Maglalaro sa P300 hanggang P800 ang planong hirit, lalo't ikinokonsidera ang situwasyon ng mga negosyo ngayon, ayon kay ALU-TUCP Spokesperson Alan Tanjusay.

"Kasi may mga region na heavily affected ng pandemic at noong [Bagyong] Odette, so isa 'yan sa mga variable na nakikita namin," ani Tanjusay.

Bukas naman ang Employers Confederation of the Philippines (ECOP) sa wage hike petition basta dadaan umano ito sa proseso at pag-uusapan nang maayos.

Pero aminado si ECOP President Sergio Ortiz-Luis na hindi kakayanin ng micro-employers ang kahit na magkanong dagdag-suweldo.

Umapela naman si Budget Secretary Tina Rose Marie Canda na maghintay pa nang kaunti ang mga manggagawa bago magkaroon ng taas-suweldo.

Ayon kay Canda, kung maaari'y palipasin muna ang 1 o 2 linggo para makita kung ano ang mangyayari sa giyera sa Ukraine at Russia.

"Kapag tinaasan mo ang suweldo, automatic magsisitaas din pati 'yong lahat ng cost ng bilihin dahil 'yong mga nagtatrabaho na yan sa pabrika, ibig sabihin tataas din ang cost ng production ng goods, so mayroon silang tinatawag na wage spike," ani Canda.