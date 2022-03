Watch more on iWantTFC

Nagsagawa na ng malawakang pagbabakuna at disinfection sa mga farm at backyard raiser ng mga manok sa Labrador, Pangasinan para mapigilan ang pagkalat ng Newcastle disease.

Nasa 638 manok kasi ang namatay matapos tamaan ng naturang sakit, base sa tala ng municipal agriculture office.

Ang Newcastle disease ay isang sakit na mabilis makahawa sa mga manok at ibon. Ilan sa mga sintomas nito ang pananamlay, kulay berde na dumi, sipon, discharge sa mata at pagbagsak ng pakpak.

Nagbahay-bahay na ang mga tauhan ng agricultural office ng bayan para bakunahan ang mga manok.

Nagsagawa na rin ng disinfection sa mga barangay na mayy kumpirmadong kaso ng Newcastle disease.

Hindi naman apektado ang commercial farms kaya hindi apektado ng pagkalat ng sakit ang supply ng manok, ayon sa provincial veterinarian na si Jovito Tabajeros.

Nilinaw naman ng Bureau of Animal Industry na walang kaso ng Avian influenza o bird flu sa Pangasinan.

Pero sa Camarines Sur, kinumpirma ng Department of Agriculture (DA) na may nagpositibo sa bird flu sa ilang barangay sa mga bayan ng Bula at Sipocot.

Ayon kay Emily Bordado, spokesperson ng DA-Bicol, kontrolado na ito matapos katayin ang higit 100 itik at 64 manok.

Napag-alamang galing ang virus sa supplier ng mga itik na ipinamigay sa mga benepisyaryo ng Balik-Probinsya Program.

Dahil kinulang ng supply, nag-outsource ang supplier sa Nueva Ecija at Pampanga, kung saan nagkaroon ng kaso ng bird flu.

Posible umanong maparusahan ang supplier sa nangyari.

Sa Cebu province, ipinagbawal ang pagpasok ng poultry products mula Luzon dahil sa bird flu.

Sa executive order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, pansamantalang hindi papapasukin ang lahat ng live poultry at byproducts sa loob ng 45 araw sa lalawigan.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News