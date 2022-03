Ilang Pinoy na lumikas mula Ukraine, refugee muna sa ibang bansa

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Bukas-palad ngayon ang pagtulong ng ibang bansa sa mga lumilikas mula Ukraine at kasama sa mga natulungan ang mga Pinoy na nabigyan na rin ng refugee status.

Lalo pang lumalawak ang pinsala sa ari-arian at buhay bunsod ng patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine.

Nasa 516 na sibilyan na ang namatay, kung saan 37 ay mga bata.

Pero posibleng mas malaki pa ang talagang bilang, ayon sa United Nations Human Rights Council.

Pinangangambahan din ng UN na lolobo pa ang bilang ng refugees.

Kasama sa mga tumawid ng border ang Pinoy na si Regina Fatallo. Sa tulong ng mga volunteer, ligtas siyang nakarating sa Hungary kasama ang ilan pang Pilipino.

"Nakakuha naman po kami ng refugee status dito sa Hungary. We stay for one month and we can travel using the papers... Napakaganda po ng lugar at pati pagkain po hindi po talaga kami nagugutom… Napaka-full support po ng mga Hungarian people sa pagtulong," kuwento niya.

Nauna nang nakiusap ang Department of Foreign Affairs na huwag nang dumagdag sa mga refugee ang mga Pinoy.

Pero ayon kay Fatallo, wala naman siyang balak maging illegal worker sa Hungary at ang gusto niya lang ay pahupain ang giyera.

Paulit-ulit namang sinisiguro ng pamahalaan ng Pilipinas na hindi pababayaan ang mga uuwi mula Ukraine.

Sa huling tala ng DFA, 199 na Pilipino na ang nakaalis ng Ukraine, 136 dito ang nasa iba-ibang bansa, at 100 dito ang tumangging umuwi ng Pilipinas.



—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News