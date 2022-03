MAYNILA—Dumating sa Pilipinas Miyerkoles ang panibagong batch ng mahigit 1 milyong dose ng COVID019 vaccines na binili ng pamahalaan.

Binubuo ito ng 1.056 milyong doses ng reformulated Pfizer vaccine na angkop sa mga batang edad 5 hanggang 11, at 128,361 na dose ng Pfizer vaccine para naman sa edad 12 pataas.

LOOK: The Philippines receives a new batch of over 1 million COVID-19 vaccines bought by the PH gov't through the World Bank.



This is comprised of 1,056,000 doses of reformulated Pfizer jabs for children & 128,361 Pfizer doses for adults.



