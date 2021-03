Video ng 'tanim-armas' patunay na may mga 'milagro' sa police ops: HRW

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kumakalat ngayon sa Facebook ang video ng isang pulis na nakadamit sibilyan na kumuha at nagpaputok ng baril, saka inilagay malapit sa isang nakahandusay na drug suspek matapos ang isang buy-bust operation.

Nangyari ang viral video sa Purok 4, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon.

Nakilala naman ang pulis na si Benzoin Gonzalez.

Sa bersyon ng mga pulis, nanlaban umano ang suspek na si Pol Lopez Estañol. Hindi rin aniya bahagi ng pre-operation briefing ang ginawang pagpapaputok ni Gonzalez.

"Pakiusap natin sa community, na patuloy na lang yung suporta nila sa kanilang PNP kasi isolated cases lang ito, may pasaway talaga na mga kasamahan natin, pero hindi lahat," giit ni Police Capt. Francisco Sabud, Jr., tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 10.

Bukod sa imbestigasyong isinasagawa ng PRO 10, paiimbestigahan na rin ng Kampo Crame ang nasabing operasyon.

Aminado si PNP chief Gen. Debold Sinas na hindi pa nakarating sa kanya ang report.

"We will investigate on that. Hindi ko po alam yan. I will talk with my PIO to give update on that matter," aniya.

Hindi naman naniniwala ang Human Rights Watch, na patuloy na nagmo-monitor sa "drug war" ng administrasyong Duterte, na isolated case lang ang nangyari sa Bukidnon.

"Kitang kita dito yung matagal nang sinasabi ng mga biktima, matagal nang sinasabi ng mga witnesses at ng mga human rights defenders na ganito yung nangyayari, at hindi totoong isolated incident ito, hindi isolated itong pagpa-plant ng evidence saka mga drugs sa mga napatay ng pulis kasi marami nang nangyayaring ganito," ani HRW senior researcher Carlos Conde.

Ayon sa HRW World Report 2021, mas lumala pa ang human rights situation sa bansa noong 2020.

Sa unang 4 na buwan ng lockdowns, hindi raw humupa at mas tumaas ng 50 porsyento ng mga drug war-related killing.

"Kaya siya lumala dahil itong mga target ng drug war ay nakakulong dahil sa lockdown, madali silang targetin; yun ang isang plausible explanation sa pagtaas nung period na yun," ani Conde.

Wala rin daw tiwala ang HRW sa imbestigasyon ng PNP.

Ayon sa Department of Justice, ire-review ng EJK panel na kanilang pinangungunahan ang video ng umano'y tanim-armas ng pulisya.

"The DOJ panel will eventually review the action taken by the police authorities regarding the incident, and will determine whether any further or other action is required . . . The panel will certainly give special attention to this particular incident in Valencia City,” ani Justice Secretary Menardo Guevarra.

"If properly authenticated, the video would be a very useful and relevant piece of evidence in determining where liability lies."

Inaalam na rin ng Commission on Human Rights ang detalye ng police operation. — Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News