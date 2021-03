PANOORIN: Mga tanong tungkol sa COVID-19 vaccine sinagot ng isang eksperto

MAYNILA - Sinagot ng isang eksperto ang ilang katanungan ng netizens ukol sa COVID-19 vaccine na sinimulan nang iturok sa mga health-care workers sa Pilipinas noong Marso 1.

Sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles, binigyang-linaw ni Dr. Anna Ong-Lim, isang infectious diseases expert, ang mga iba't ibang impormasyon ukol sa pagbabakuna laban sa COVID-19.

Puwede bang magkaiba ang brand ng COVID-19 vaccine? Paano kung may maraming sakit? At kailan puwedeng magpabakuna kung nagpositibo sa novel coronavirus? Ilan lang 'yan sa sinagot ni Lim na miyembro rin ng technical advisory group na nagpapayo sa Department of Health.

Sa kasalukuyan, nakapagtala na ang Pilipinas ng 600,428 kaso ng COVID-19 kung saan 546,078 ang nakarekober habang 12,528 naman ang namatay sa sakit. Nasa 41,822 na pasyente ang itinuturing na active cases.